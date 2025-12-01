Aida Victoria pone tatequieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”

La separación entre Aida Victoria y Juan David Tejada ha sido una de las más comentadas en los últimos meses, debido a las noticias que han surgido alrededor del caso, especialmente por el conflicto relacionado con la crianza y manutención de su hijo, Emiliano.

Dicho roces crecieron con el último mensaje de Tejada al insinuar que lo quieren alejar de su hijo. Frase que generó mucha tensión en los internautas, en especial porque esto sonó como una indirecta a la barranquillera, hecho que generó la respuesta por parte de la creadora de contenido.

Por medio de sus redes sociales, Aida Victoria destacó que está cansada que su expareja utilice a su hijo para mandarle indirectas a ella, donde explicó que en estos momentos su única prioridad es el bienestar del menor de edad, pero que ante estos ataques no guardará silencio.



¿Cómo respondió Aida Victoria a los ataques de Juan David Tejada?

A través de su Instagram, la barranquillera afirmó que le puso una demanda de alimentos contra Juan David Tejada, afirmando que desde que nació el bebé este no contribuye económicamente y ni se hace cargo de las responsabilidades básicas del cuidado del menor de edad, pese a que en redes se muestra como un padre ejemplar.

“Te puedo tumbar tu circo con todo y payasos si no me respetas”, afirmó. De igual forma, explicó que no se trata de una amenaza sino de un llamado a que él deje de enviar indirectas y cumpla con lo que le corresponde sin generar mucho ruido alrededor de ella.

Sumado a esto, afirmó que el conocido ‘El Agropecuario’ presenta muchas incoherencias con el compartimento con sus otros hijos, tanto es así que solo presume de primogénito con Aida, pero no reconoce los logros de los otros niños.

Para Aida este tipo de comportamientos muestra la incoherencia de Tejada en sus redes sociales con su comportamiento fuera de las cámaras. Situación que se reiteró en varias ocasiones, como fue el caso cuando Merlano llamó ‘bruto’ por afirmar que ambos estaban dependiendo de su dinero.

Además de recordar el momento donde Tejada reaccionó de manera agresiva con el niño presente, situación que terminó en una denuncia. Hasta el momento ‘El Agropecuario’ todavía no se pronuncia sobre estas nuevas acusaciones, pero aún así las redes sociales siguen hablando de este tema.

