Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
AIDA VICTORIA PONE TATEQUIETO A SU EX
SECUESTRADA POR 45 DÍAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria pone tatequieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”

Aida Victoria pone tatequieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”

La creadora de contenido barranquillera se pronunció en sus redes sociales sobre el papel que ha desempeñado como el padre de su hijo.

Aida Victoria pone taquieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”
Aida Victoria pone taquieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

La separación entre Aida Victoria y Juan David Tejada ha sido una de las más comentadas en los últimos meses, debido a las noticias que han surgido alrededor del caso, especialmente por el conflicto relacionado con la crianza y manutención de su hijo, Emiliano.

Dicho roces crecieron con el último mensaje de Tejada al insinuar que lo quieren alejar de su hijo. Frase que generó mucha tensión en los internautas, en especial porque esto sonó como una indirecta a la barranquillera, hecho que generó la respuesta por parte de la creadora de contenido.

Puedes leer: Westcol habla de Aida Victoria y revela sus verdaderos sentimientos hacia ella

Por medio de sus redes sociales, Aida Victoria destacó que está cansada que su expareja utilice a su hijo para mandarle indirectas a ella, donde explicó que en estos momentos su única prioridad es el bienestar del menor de edad, pero que ante estos ataques no guardará silencio.

Te puede interesar

  1. Juan David Tejada fue visto con otra mujer
    Juan David Tejada es pillado con misteriosa mujer, ¿la hermana de Yina Calderón?
    Foto: imagen tomada de redes sociales y @jdt21:5
    Farándula

    Juan David Tejada es pillado con misteriosa mujer, ¿la hermana de Yina Calderón?

  2. Aida Victoria habla sobre el parecido de su hijo con su expareja
    Aida Victoria le tira pulla a su ex al insinuar que su hijo se parece demasiado a él, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Aida Victoria le tira pulla a su ex al insinuar que su hijo se parece demasiado a él

¿Cómo respondió Aida Victoria a los ataques de Juan David Tejada?

A través de su Instagram, la barranquillera afirmó que le puso una demanda de alimentos contra Juan David Tejada, afirmando que desde que nació el bebé este no contribuye económicamente y ni se hace cargo de las responsabilidades básicas del cuidado del menor de edad, pese a que en redes se muestra como un padre ejemplar.

Puedes leer: Reaparece el ex de Aida Victoria, acompañado de un desafiante mensaje en redes sociales

“Te puedo tumbar tu circo con todo y payasos si no me respetas”, afirmó. De igual forma, explicó que no se trata de una amenaza sino de un llamado a que él deje de enviar indirectas y cumpla con lo que le corresponde sin generar mucho ruido alrededor de ella.

Publicidad

Sumado a esto, afirmó que el conocido ‘El Agropecuario’ presenta muchas incoherencias con el compartimento con sus otros hijos, tanto es así que solo presume de primogénito con Aida, pero no reconoce los logros de los otros niños.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Aida Merlano envió mensaje a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada
    Aida Merlano envió mensaje a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada
    Foto: Redes sociales de Aida Victoria y foto tomada de El Tiempo
    Farándula

    Aida Merlano lanza fuerte mensaje a su hija Aida Victoria y a su ex: "Llamado a la madurez"

  2. Aida Victoria canta canciones de despecho mientras esta el rumor de su ex
    ¿Una indirecta? Aida Victoria es pillada cantando despechada tras rumores de su ex, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    ¿Una indirecta? Aida Victoria es pillada cantando despechada tras rumores de su ex

Para Aida este tipo de comportamientos muestra la incoherencia de Tejada en sus redes sociales con su comportamiento fuera de las cámaras. Situación que se reiteró en varias ocasiones, como fue el caso cuando Merlano llamó ‘bruto’ por afirmar que ambos estaban dependiendo de su dinero.

Además de recordar el momento donde Tejada reaccionó de manera agresiva con el niño presente, situación que terminó en una denuncia. Hasta el momento ‘El Agropecuario’ todavía no se pronuncia sobre estas nuevas acusaciones, pero aún así las redes sociales siguen hablando de este tema.

Mira también: J Balvin rompe en llanto al ver video de su pareja en pleno concierto

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Farándula

Bogotá

Chismes de famosos