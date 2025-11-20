Aida Victoria le tira pulla a su ex al insinuar que su hijo se parece demasiado a él

Aida Victoria volvió a ser tendencia en las redes sociales, en esta ocasión al responder a los comentarios que recibe por el parecido de su hijo, Emiliano con el de ex pareja sentimental, Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como el ‘agropecuario’. Mensaje que causó mucho revuelo en los cibernautas.

La relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria era una de las más comentadas en redes sociales, al punto que celebraron la llegada de su hijo, Emiliano, momento que era muy compartido por los dos creadores de contenido, sumado a la vida que le iban a dar al niño.

Sin embargo, después del nacimiento del bebé se evidenció un alejamiento entre Aida Victoria y Juan David Tejada, para posteriormente terminar la relación entre los dos. Finalmente, fue el agropecuario quien confirmó en redes sociales que su relación con la barranquillera había terminado de manera mutua, sin revelar los motivos detrás de la decisión.



Pese a eso, Aida Victoria afirmó que terminaron la relación a los 3 días que nació su bebé, debido a que no sentía lo mismo por su pareja y prefirió mantener el silencio para poder criar a Emiliano. Sin embargo, pese a los últimos comentarios relacionados con su parecido la modelo barranquillera se pronunció al respecto.



¿Qué dijo Aida Victoria con relación a su hijo y su ex pareja?

En la noche de este miércoles 19 de noviembre, Aida Victoria rompió el silencio con relación a los comentarios sobre el parecido de su hijo a Juan David Tejada, además aprovechó la ocasión para mandar una pulla a este. Esto por medio de un video que compartió la empresaria en su red social de Instagram.

Aida Victoria afirmó preocupada estaría en donde su bebé se pareciera a alguien que no fuera su papá o ella. Así mismo dejó claro que, aunque tenía los genes del hombre, la educación no sería la misma, mandando un mensaje a su ex pareja sobre los cuidados que está teniendo su primogénito.

"Nena, yo me atacaría si tú le encontrarás parecido al hijo mío con el marido tuyo. Es que cuando tú dices: ese niño es igualito a su papá y crees que me ofendes; el donante te da los genes, la educación la pones tú. Cosas en las que no me he equivocado: en elegirle los genes al hijo mío", destacó Aida a sus seguidores.