Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
TIRADERA A BLESSD
AIDA VICTORIA; PULLA A SU EX
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria le tira pulla a su ex al insinuar que su hijo se parece demasiado a él

Aida Victoria le tira pulla a su ex al insinuar que su hijo se parece demasiado a él

La modelo barranquillera Aida Victoria respondió a los comentarios de quienes señalan el parecido de su hijo con su expareja.

Aida Victoria habla sobre el parecido de su hijo con su expareja
Aida Victoria le tira pulla a su ex al insinuar que su hijo se parece demasiado a él, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

Aida Victoria volvió a ser tendencia en las redes sociales, en esta ocasión al responder a los comentarios que recibe por el parecido de su hijo, Emiliano con el de ex pareja sentimental, Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como el ‘agropecuario’. Mensaje que causó mucho revuelo en los cibernautas.

La relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria era una de las más comentadas en redes sociales, al punto que celebraron la llegada de su hijo, Emiliano, momento que era muy compartido por los dos creadores de contenido, sumado a la vida que le iban a dar al niño.

Puedes leer: Reaparece el ex de Aida Victoria, acompañado de un desafiante mensaje en redes sociales

Sin embargo, después del nacimiento del bebé se evidenció un alejamiento entre Aida Victoria y Juan David Tejada, para posteriormente terminar la relación entre los dos. Finalmente, fue el agropecuario quien confirmó en redes sociales que su relación con la barranquillera había terminado de manera mutua, sin revelar los motivos detrás de la decisión.

Te puede interesar

  1. Aida Merlano envió mensaje a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada
    Aida Merlano envió mensaje a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada
    Foto: Redes sociales de Aida Victoria y foto tomada de El Tiempo
    Farándula

    Aida Merlano lanza fuerte mensaje a su hija Aida Victoria y a su ex: "Llamado a la madurez"

  2. Aida Victoria canta canciones de despecho mientras esta el rumor de su ex
    ¿Una indirecta? Aida Victoria es pillada cantando despechada tras rumores de su ex, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    ¿Una indirecta? Aida Victoria es pillada cantando despechada tras rumores de su ex

Pese a eso, Aida Victoria afirmó que terminaron la relación a los 3 días que nació su bebé, debido a que no sentía lo mismo por su pareja y prefirió mantener el silencio para poder criar a Emiliano. Sin embargo, pese a los últimos comentarios relacionados con su parecido la modelo barranquillera se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Aida Victoria con relación a su hijo y su ex pareja?

En la noche de este miércoles 19 de noviembre, Aida Victoria rompió el silencio con relación a los comentarios sobre el parecido de su hijo a Juan David Tejada, además aprovechó la ocasión para mandar una pulla a este. Esto por medio de un video que compartió la empresaria en su red social de Instagram.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano fue pillada junto reconocido empresario y desata opiniones

Aida Victoria afirmó preocupada estaría en donde su bebé se pareciera a alguien que no fuera su papá o ella. Así mismo dejó claro que, aunque tenía los genes del hombre, la educación no sería la misma, mandando un mensaje a su ex pareja sobre los cuidados que está teniendo su primogénito.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales
    Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales

  2. Marcela Reyes expone a Juan David Tejada exnovio de Aida Merlano y revela pruebas
    Marcela Reyes expone a Juan David Tejada exnovio de Aida Merlano y revela pruebas, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @marcelareyes y redes sociales
    Farándula

    Marcela Reyes expone a Juan David Tejada exnovio de Aida Merlano y revela pruebas

"Nena, yo me atacaría si tú le encontrarás parecido al hijo mío con el marido tuyo. Es que cuando tú dices: ese niño es igualito a su papá y crees que me ofendes; el donante te da los genes, la educación la pones tú. Cosas en las que no me he equivocado: en elegirle los genes al hijo mío", destacó Aida a sus seguidores.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Chismes

Chismes de famosos

Farándula