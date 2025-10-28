Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales

Sigue creciendo la polémica entre Aida Victoria y su expareja Juan David Tejada, luego de que la creadora de contenido respondiera a las últimas declaraciones en su contra, en las que el ‘Agropecuario’ afirmó que la barranquillera tenía problemas mentales, debido a todas sus acciones.

Recordemos que todo arrancó debido a que Aida Victoria comentó que su expareja no se está haciendo responsable de la crianza de su hijo, donde afirmó que este no aporta nada económicamente y además según ella este lleva más de 20 días sin ver a su hijo. Situación que provocó la reacción de Tejada.

Por lo cual, en los últimos días tanto Aida Victoria y Juan David Tejada filtraron chats entre ellos dos, en donde se evidencia como la relación no terminó de la mejor manera. Lo último que se conoció fue que el ‘Agropecuario’ mencionó en una última entrevista que no quería seguir peleando con una mujer con problemas psicológicos.



"A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que, dicho por su misma familia, tiene problemas psicológicos". Una vez se conocieron estas declaraciones, Aida Victoria decidió responder ante esta acusaciones, esto mediante un video que compartió en redes sociales.



¿Cuál fue la respuesta de Aida Victoria a las palabras de Juan David Tejada?

Las fuertes declaraciones de Juan David Tejada en contra de Aida Victoria Merlano no pasaron por desapercibido y causaron revuelo en redes, en especial por parte de la creadora de contenido, quien compartió un video para responder a estas acusaciones de su expareja.

Precisamente, Aida Victoria Merlano no se quedó callada luego de que Juan David Tejada la señalara y le contestó con toda en medio de una fiesta con parranda vallenata. Donde la creadora usó su forma de ser y con esto compartió un mensaje a su expareja: “Mi ex dice que tengo problemas mentales. Sí tengo hiju... pero saca tus pruebas.”

Estas palabras se convierten en un capítulo más en el enfrentamiento entre Aida Victoria y Juan David Merlano. Situación por la cual, muchos usuarios en redes sociales se pronunciaron a la respuesta de la barranquillera.

“Aida, nadie me hará odiarte”, “La amoooo, nadie puede con semejante mujer, les queda grande”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió la creadora de contenido. Sin embargo, otros usuarios señalaron que Aida solo busca protagonismo en redes sociales y que todo este enfrentamiento no es más que un show mediático.

