Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales

Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales

La creadora de contenido de Barranquilla Aida Victoria, no se guardó nada y arremetió contra Juan David Tejada por acusarla de tener problemas mentales.

Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales
Aida Victoria para en seco su ex por acusarla de tener problemas mentales, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2025