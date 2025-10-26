Aida Victoria Merlano acusa a su ex de querer golpearla y robarle dinero de una finca

El culebrón que ha mantenido a Colombia pegada a las redes sociales continúa, y cada capítulo supera en drama al anterior. La popular generadora de contenido Aida Victoria Merlano, cuya vida personal ha estado bajo la lupa desde el nacimiento de su hijo Emiliano, ha decidido ir más allá en su enfrentamiento público con su expareja, Juan David Tejada.

Lo que comenzó como un reclamo por la ausencia paterna y el apoyo económico, ha escalado rápidamente a serias acusaciones que incluyen intimidación y un supuesto robo.

La barranquillera, conocida por su franqueza, ha compartido con sus millones de seguidores una serie de capturas de pantalla que, según ella, demostrarían la verdadera cara del padre de su hijo y la difícil situación que atravesó durante su posparto. El debate en línea está encendido: ¿quién dice la verdad en este conflicto que parece no tener fin?



La Tensión en el Posparto de Aida Victoria Merlano

La influencer ha enfatizado que su molestia inicial no fue únicamente por la falta de dinero para el sostenimiento del bebé, sino por la mentira de una presencia que no existía. Pero el panorama se oscureció aún más con las recientes revelaciones. En los mensajes que la creadora de contenido expuso, se lee una situación alarmante: un enfrentamiento donde la agresión verbal parecía estar a flor de piel.

Aida detalló cómo su exesposo se habría enfurecido solo porque le puso límites en su propia casa —que, según aclara, paga ella—, llevando la situación a un punto de no retorno, todo al parecer porque los vigilantes de la casa de Aída Victoria le pedían a Juan David que se anunciara para dejarlo entrar.

La joven madre también ha cuestionado abiertamente el honor de su ex, preguntándose cómo un hombre puede autodenominarse "caballero" mientras le dirige advertencias a la madre de su bebé, además relató que las tensiones se daban incluso cuando él llegaba de madrugada a la casa, ignorando que ella era quien estaba trasnochando, lactando y cuidando al recién nacido.

Es precisamente esta descripción del contexto la que busca justificar su reacción y exponer lo que considera una doble moral. Ella siente que sus límites y su autonomía como mujer no fueron respetados, y que, al perder el control sobre ella, su expareja habría recurrido a una actitud amenazante.



El polémico negocio en que que al parecer Aida Victoria habría salido robada

El conflicto, sin embargo, tomó un giro inesperado y gravemente económico cuando la joven reveló un presunto fraude relacionado con la compra de una propiedad. La empresaria digital aseguró que había adquirido una finca en conjunto con su expareja, invirtiendo una suma considerable de dinero producto de su arduo trabajo.

Lo más doloroso del relato es que, a pesar de su inversión, la parte correspondiente nunca fue legalmente escriturada a su nombre. Con esta acusación, la barranquillera no solo expone supuestos problemas de control y agresividad verbal, sino también un presunto robo en medio de su embarazo, pues afirma Aida Victoria, que el dinero que usó para el negocio fue ganado hasta la semana 38 de gestación.

La gravedad de la situación ha llevado a que la influencer le advierta a su ex que el próximo encuentro será en los estrados judiciales. La mención de una Comisaría de Familia y, posteriormente, un juez, indica que este conflicto ha superado el ámbito de las discusiones privadas de pareja para entrar en el terreno legal.

Para ella, el dolor no es solo por la pérdida del dinero, sino por la traición y el poco valor que se le dio al esfuerzo que hizo para tener ese patrimonio. Con estas pruebas, la creadora de contenido busca desvirtuar la narrativa de su exesposo, quien intentó defenderse mostrando supuestos acuerdos económicos y acusándola de no permitirle ver al bebé, argumento que ella también desmintió con chats que, según su versión, demostraban que nunca se le negó el contacto.

