Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO: JOHN LENNON
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats

Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats

La influencer barranquillera Aida Victoria arremetió contra su última pareja por la falta de cuidados económicos para su hijo.

Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats
Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @aidavictoriam y @jdt21_5
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de oct, 2025