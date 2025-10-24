Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats

Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, volvieron a ser el centro del ojo publico en redes sociales, debido a su enfrentamiento centrado en el cuidado y la manutención de su hijo, Emiliano. Todo arrancó cuando la influencer barranquillera, expusiera públicamente la supuesta falta de apoyo y presencia del padre del bebé.

Inicialmente, se conoció que Tejada publicó un mensaje reflexivo en sus plataformas digitales: "Arriba hay un Dios que todo lo ve… no me voy a dejar provocar de ningún jueguito". Horas más tarde, Aida Victoria reaccionó con una respuesta directa que evidenciaba su malestar y su reclamo por la falta de apoyo del creador de contenido.

Puedes leer: Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de nueva relación, ¿con Westcol?



La barranquillera aseguró estar sacando adelante sola a su hijo Emiliano. Al punto que Aida Victoria declaró: “La realidad de mi vida es que yo sostengo sola a mi hijo, ¿qué tiene eso de malo? Si yo no estoy diciendo mentiras, saque las pruebas, diga que mantiene a su hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado”.

El reclamo de Aida Victoria también se indignó por la ausencia física de Tejada, asegurando que llevaba 20 días sin ver al pequeño. “No me indigno porque no mantengas a tu hijo, me indigno porque dices que lo viste ayer y llevas 20 días sin verlo”, expresó, añadiendo que, a diferencia de él, ella sí es una dama “por todo lo que me he callado”.

Publicidad

¿Cómo continuó el rifirrafe de Aida Victoria y su expareja?

La discusión escaló cuando Aida Victoria Merlano expuso una captura de pantalla que, según ella, revelaba un episodio de agresividad verbal por parte de Tejada. El mensaje compartido muestra el complejo momento de la relación: “Creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca”.

Puedes leer: Esposo de Aida Victoria Merlano aparece "despechado" y despierta rumores de separación

Publicidad

Sumado a esto, Tejada se defendió públicamente. El ex de Aida Victoria publicó una conversación privada para demostrar que sí existían acuerdos económicos. Estos chats detallaban temas relacionados con contenidos digitales que, según él, habrían generado ganancias por más de 56 millones de pesos, afirmando pidió que parte de ese dinero se utilizara para cubrir gastos esenciales del bebé, como la carriola y la ropa.

Junto a la evidencia, Tejada escribió un mensaje a su hijo: "Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero la verdad me toca defenderme, te amo con mi alma. A ti jamás te va a faltar nada de mi parte".

Sin embargo, Aida Victoria contraatacó, afirmando que la misma conversación que él publicó sólo demostraba que ella había asumido la totalidad de los gastos del bebé desde su nacimiento y que además había jugado un rol activo en materia económica mientras estuvieron juntos y ella estaba embarazada.