Difunden imágenes de quien sería la nueva novia de Westcol; deja boquiabiertos

En las últimas horas se hizo viral una imagen del streamer colombiano, Westcol, junto a una mujer durante un evento privado. La foto causó mucho revuelo en los seguidores del creador de contenido, al punto de encontrar la identidad de la persona que lo acompañaba.

La posible nueva novia de Westcol se llama Natalia Heaven, es una fisioterapeuta de Medellín con una edad aparente entre 27 a 30 años. Los seguidores de Westcol afirmaron que el usuario de ella en redes sociales es @Nataliaheaven y por la foto filtrada le escribieron varios mensajes.

Una nueva pista que refuerza la teoría de los seguidores de Westcol sobre una posible relación con Natalia es la más reciente historia compartida por la fisioterapeuta, donde aparece montando caballo, con su ropa totalmente negra, misma pinta que aparece en la imagen filtrada.

Natalia Heaven y Westcol Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Quién es Natalia Heaven la posible pareja de Westcol?

Según se puede evidenciar en sus redes sociales, Natalia Heaven además de ser fisioterapeuta por su belleza física se podría tratar de una modelo. Sumado a esto, actualmente su cuenta de Instagram tiene cerca de 347.000 seguidores, mientras en su cuenta de Tik Tok llega hasta los 851.000.

Además de esto, la posible pareja de Westcol comparte frecuentemente publicaciones de sus viajes alrededor del mundo, su pasión por montar caballo, además de tiene fotos y videos sobre su trabajo como fisioterapeuta y las rutinas que hace con algunos de sus pacientes.

Los seguidores del streamer han compartido diferentes mensajes al decir: “La W de @Westcol”, “Nueva mami le encargamos al niño, cuidado y le hace algo”, entre otros mensajes, lo que aumentaría la expectativa sobre esta relación.

Pese a los rumores sobre su posible noviazgo, Westcol ni Natalia no han confirmado ni desmentido nada, situación que sigue alimentando los comentarios de los seguidores del creador de contenido sobre una hipotética relación entre los dos.

