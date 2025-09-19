Publicidad

Difunden imágenes de quien sería la nueva novia de Westcol; deja boquiabiertos

Difunden imágenes de quien sería la nueva novia de Westcol; deja boquiabiertos

El joven streamer Westcol fue captado junto a una modelo en un evento privado, donde se les vio tomados de la mano, desatando rumores de un posible romance.

Difunden imágenes de quien sería la nueva novia de Westcol; deja boquiabiertos
Westcol famoso creador de contenido
Foto: foto montaje creado por La Kalle: Imágenes tomadas de @Westcol y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de sept, 2025