La Liendra reapareció en redes sociales y dejó a seguidores preocupados, ¿qué le pasó?

Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, reapareció en redes tras un tiempo de ausencia, generando preocupación por su apariencia física. Aunque no ha explicado lo ocurrido.

