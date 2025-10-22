Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de nueva relación, ¿con Westcol?

Una de las figuras del mundo digital es Aida Victoria, debido a su belleza, su estilo de vida, entre otros factores que comparte en sus redes sociales. Dado que actualmente se encuentra publicando su experiencia como madre primeriza, sin embargo, la noticia de que esta tiene un nuevo romance volvió a ponerla en la palestra pública.

Aida Victoria acaparó toda la atención mediática en los últimos días al confirmar su ruptura pública con el empresario Juan David Tejada, padre de su primogénito Emiliano. Así mismo, confiesa que ya tenía planeada esta decisión a los pocos días que terminó naciendo su primer hijo.

Se conoció que la barranquillera se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Felipe Zapata, un empresario oriundo de Medellín que se dedica al negocio de la venta de vehículos, esto según la información de un medio de comunicación que afirmó que los dos comienzan a tener un nuevo romance.



Ante esta situación, ni Aida Victoria ni Felipe Zapata confirmaron algún tipo de relación sentimental, tampoco se ha visto en redes sociales que haya algún tipo de acercamiento de los dos. Sin embargo, ante esta situación la creadora de contenido compartió una historia en redes sociales donde se refirió al tema.



¿Qué dijo Aida Victoria sobre una posible relación con Felipe Zapata?

Recientemente, Aida Victoria compartió, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, el “enojo” que ha sentido tras los rumores circulados en las plataformas, pues expresó que en las últimas horas aparecieron dos noticias, una donde una creadora de contenido tiene nueva pareja y al mismo tiempo la situación de un mensajero.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano y Westcol se pronuncian ante rumores de romance: “No lo duden”

“Hace dos días se publicaron en simultáneo dos historias: el posible romance de una influencer y la historia de Don Enrique, un mensajero de San Martín que hace envíos en la bicicleta de su hijo llamado: Pegazo. Pues, ganó el primer “chisme”. Así que quiero apoyar la historia de Don Enrique con su historia de superación”, añadió Aida Victoria en su historia.

Publicidad

Sumado a esto, se volvieron virales las respuestas de Aida Victoria con relación a Westcol, quien fuera su expareja, la creadora de contenido se lanzó con un mensaje cargado de halagos para el streamer colombiano: “Le mando un saludo muy especial que Dios me lo bendiga y me lo proteja, está muy guapo, le quedó muy lindo su nuevo diseño (...) Buenos socios”.

Publicidad

Por lo cual, los seguidores de la barranquillera están a la expectativa para saber si Aida Victoria tiene una nueva pareja o decidió volver con Westcol.

Mira también: ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?: "Muy Guapo"