Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
SEBASTIAN VILLA ¿VUELVE A JUGAR?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!
VIDEO: BEBÉ AROJADO A CANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de nueva relación, ¿con Westcol?

Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de nueva relación, ¿con Westcol?

La reconocida influencer Aida Victoria rompió el silencio tras los señalamientos de un nuevo romance con un hombre misterioso.

Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de nueva relación, ¿con Westcol?
Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de nueva relación, ¿con Westcol?, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @aidavictoriam y @westcol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2025