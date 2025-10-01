La hermosa mujer que relacionan con ‘El Agropecuario’, ¿por ella terminó con Aida?

La separación de Aida Victoria y su última pareja se convirtió en el centro de todo tipo de noticias y especulaciones, debido a la relación amorosa que construyeron con el padre de su hijo tras pocos meses de haberse conocido. Sin embargo, comenzaron a circular rumores sobre una posible infidelidad de Juan David Tejada con Elizabeth López.

Una vez se confirmó la ruptura entre Aida Victoria y Juan David Tejada, el foco se centró en cómo ‘El Agropecuario’ estaba en compañía de la modelo, Elizabeth López. Los dos fueron vistos en un evento, por lo que rápidamente se rumoró que podría tratarse de un nuevo amor.

Elizabeth López, es una empresaria del sector agropecuario, quien compartió con él en diversos espacios. Además tiene gusto y fijación por los caballos, la mujer crea contenido y suele mostrar acerca de su vida, la cual se enfoca en el fútbol y la vida rural. No obstante, tras este ruido la modelo habló con el programa Lo sé Todo, para explicar toda esta situación.



¿Qué dijo Elizabeth López sobre su supuesta relación con ‘El Agropecuario’?

Tras las diferentes especulaciones, Elizabeth López aclaró que nada de lo que sucede es verdad y todo es una mala interpretación de las redes sociales. La modelo explicó que conoció a Tejada hace un año, cuando estuvo interesado en arrendar una finca en la que ella vive actualmente.

Puedes leer: Juan David Tejada rompe el silencio sobre relación con Aida Victoria: "Estaré para mi hijo"

“Fue un asunto de trabajo. La persona que nos llevó al video nos convocó porque teníamos el perfil. El negocio de la finca no se dio, pero quedamos como amigos. Nunca pasó nada más. No sé mucho de su relación con ella, pero lo que sí sé es que cuando grabamos el video ellos aún estaban juntos”, relató, además de negar categóricamente una posible relación con Tejada.

Publicidad

Además de esto, recalcó que ella está muy orgullosa del estilo de vida que lleva y no piensa cambiar eso, pese a los comentarios de las personas.

Publicidad

Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado al respecto sobre este capítulo, por lo que habrá que esperar para saber su reacción ante estos rumores que rodean su vida tras la separación con Aida Victoria.

Mira también: La verdad detrás de la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, ¿narcisista?