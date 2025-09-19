Aida Victoria destapa infidelidad y forma 'zaperoco': "Estaba en un motel con la moza"

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más comentadas en Colombia, volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, no por sus ocurrencias sobre maternidad ni por su vida de pareja con Juan David Tejada, sino por un mensaje cargado de picante que compartió en sus plataformas digitales y que dejó a sus seguidores llenos de preguntas.

En medio de sus historias, la influencer reveló detalles de un episodio de infidelidad que vivió en el pasado. Según contó, descubrió a un hombre en un motel y decidió confrontarlo de inmediato. El relato no tardó en despertar curiosidad, pues ella misma lo narró con un toque de humor que mantuvo a todos pendientes al chisme.

Lo que más llamó la atención de su confesión no fue el hecho de la traición en sí, sino que ella misma se burló de la situación. Aida aseguró que lo que más le dolió en ese momento no fue la infidelidad, sino haber hecho toda la persecución en tacones. “Imagínense yo, corriendo en tacones detrás de ese tipo… desde ahí decidí que prefiero estar siempre cómoda”, comentó entre risas.

La creadora de contenido aprovechó la anécdota para enlazar el relato con una pauta publicitaria, promocionando una marca de calzado. La jugada se volvió viral en cuestión de minutos, y aunque aclaró que esa historia no tenía nada que ver con su actual pareja, Juan David Tejada, en redes no faltaron los que empezaron a especular.

¿Le pusieron los cachos a Aida Victoria?

“Esto no es de mi marido, yo por marido mío no peleo, pero por marido ajeno… La etapa de corretear a la moza del marido de tu amiga, recomiendo no saltársela”, agregó con su estilo desparpajado. Como era de esperarse, sus declaraciones se llenaron de comentarios, algunos tomándoselo con humor y otros preguntándose si había una indirecta escondida en todo lo que dijo.

En los últimos días ya se venían escuchando rumores de una posible crisis con Tejada, pues varios seguidores notaron que Aida apareció sola en algunos planes, como en una salida de compras en la que no estaba acompañada por él ni por su bebé. Esos detalles avivaron las sospechas de que su historia sobre infidelidad podría tener un trasfondo más personal.

Lo cierto es que Aida Victoria sabe cómo mover las redes y poner a todos a hablar de ella. Su historia no solo encendió comentarios sobre posibles indirectas, sino que también disparó la conversación alrededor de su presente sentimental. Incluso, algunos usuarios aseguraron que sus palabras podrían ser la pista de un regreso a la soltería, aunque ella no lo confirmó en ningún momento.