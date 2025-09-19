Reaparece mujer que lanzó insultos xenófobos en Festival Cordillera, ¿sin trabajo?

Lo que pretendía ser una noche de música y celebración durante el cierre del Festival Cordillera terminó empañado por un episodio de discriminación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El evento, celebrado el 13 y 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá, reunió a miles de fanáticos, pero también dejó un registro que nada tuvo que ver con los escenarios ni los artistas invitados.

La joven identificada en redes como Tania Cortés (@coxcortes) denunció que fue víctima de insultos xenófobos y clasistas al salir del festival. El hecho quedó grabado en un video que ella misma publicó, donde se observa a una mujer increpándola con frases como “piojosa” y “venecos que vienen a invadir el país”.

Según el relato, todo empezó cuando Cortés comentó que la salida del evento no tenía diferencia alguna entre asistentes VIP y de entrada general. Al parecer, esa observación incomodó a una mujer que reaccionó con gritos y agresiones verbales.

El video muestra que la situación no solo quedó en insultos. La mujer señalada también jaló el cabello a una amiga de Cortés, lo que llevó a que la denunciante grabara la escena como prueba. Entre los comentarios más sonados se escuchan frases de corte clasista como: “Yo soy VIP, ustedes qué son, del pueblo, del pueblucho. Eso pasa por mezclarnos”.

Varios internautas aseguraron que la mujer señalada y su pareja tendrían vínculos con un grupo empresarial del sector salud, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente. Por su parte, Cortés pidió ayuda para identificarlos plenamente y así poder interponer una denuncia formal, además de resaltar que la sanción social también juega un papel importante en estos casos.

Mujer hace comentarios xenófobos

La mujer apareció y pidió disculpas públicas, ¿la echaron del trabajo?

Después de la ola de críticas en internet, la mujer identificada como Diana Daza decidió pronunciarse con un comunicado donde ofreció disculpas públicas a Tania Cortés. En su mensaje reconoció que su comportamiento fue “reprochable” y que sus palabras fueron “totalmente inapropiadas y desmedidas”. También pidió perdón por las frases contra extranjeros, admitiendo que fueron ofensivas y equivocadas.

Daza agregó que el video no muestra todo el contexto de lo sucedido, pero que eso no justifica su reacción. Explicó que, tras la viralización del caso, tanto ella como su familia han recibido constantes amenazas que escalaron a niveles preocupantes.

Señaló que la situación afectó su vida laboral, pues fue despedida de la empresa en la que trabajaba desde hacía cuatro años, pese a que, según indicó, tenía un buen desempeño y había logrado ascensos gracias a su esfuerzo.

En su declaración, manifestó que lo ocurrido no la define como persona y que espera aprender de este episodio. También pidió que, pese a la sanción social, no se promueva más odio, pues su familia se ha visto afectada de manera directa. “Lo que inició como un señalamiento hacia un error personal terminó escalando en una ola de odio que golpeó incluso a mis seres queridos”, expresó.

Ofrezco mis disculpas por lo ocurrido y hago un llamado a la reflexión sobre como un error, no puede justificar la violencia ni el odio digital #CordilleraFestival #reflexiondigital #Empatia #fyp pic.twitter.com/lTiUCEOgyq — diana daza (@dianadazar2025) September 19, 2025