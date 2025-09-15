Denuncian delicado acto xenófobo tras Festival Cordillera: "Eres una piojosa, venecosa"

El Festival Cordillera, celebrado el 13 y 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá, dejó un episodio que nada tuvo que ver con la música ni con la alegría del evento. Una joven identificada en redes sociales como @coxcortes denunció haber sido víctima de un acto xenófobo y clasista al salir del festival.

La denuncia se hizo viral después de que la joven publicara en sus plataformas digitales un video donde se observa a una mujer, aparentemente bajo los efectos del alcohol, jalándole el cabello e insultándola con comentarios cargados de discriminación. Entre las frases más repetidas por la agresora se escuchan expresiones como: “tú eres una piojosa” y “venecos que vienen a invadir el país”.

De acuerdo con lo relatado por la denunciante, todo comenzó cuando estaba conversando con sus amigos sobre la salida del evento. Según explicó, en medio de la confusión por el embudo que se generó cuando los asistentes VIP y los de entrada general tuvieron que salir por el mismo punto, hizo un comentario: “En este momento ser VIP vale mierda porque todo el mundo está saliendo por el mismo lugar”.

Al parecer, ese comentario ofendió a una mujer que se encontraba cerca, quien reaccionó de manera agresiva. La denunciante aseguró que la mujer comenzó a insultarla y a lanzar frases despectivas. Lo que al inicio parecía una discusión por la logística del festival escaló rápidamente a un episodio de maltrato verbal y físico.

En la grabación publicada por @coxcortes también se escuchan frases de tinte clasista. La mujer que la increpaba llegó a decir: “Yo soy VIP ¿ustedes qué son? Son del pueblo, del pueblucho, son unas populares. Eso pasa por mezclarnos”.

La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer empezó a jalarle el cabello a una amiga de la denunciante. En ese momento, la joven decidió grabar como evidencia de lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, la agresora continuó con comentarios de tipo xenófobo, asegurando que “invadir el país” era parte del problema.

Aunque la joven aclaró que no es venezolana, resaltó que ese detalle no cambia nada: “Ese tipo de comentarios no debería recibirlos nadie. Los festivales son espacios de diversidad, no de odio”, afirmó en sus redes.

¿Quién es la mujer que lanzó comentarios xenófobos tras Festival Cordillera?

Tras la publicación del video, varios usuarios en internet comenzaron a identificar a las personas involucradas. Incluso circularon versiones que los vinculan con cargos directivos en un grupo empresarial del sector salud. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente y proviene únicamente de comentarios de internautas.

La denunciante también pidió ayuda para identificar plenamente a la pareja involucrada, con el fin de presentar una demanda formal. En sus palabras, la “cancelación social” y la acción legal serían el camino para que este tipo de episodios no queden en el olvido.