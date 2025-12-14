Él es Jonathan Taborda, conductor del bus escolar accidentado en Medellín

La madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025, un bus escolar que transportaba estudiantes sufrió un accidente fatal en el kilómetro 12 de la vía que conecta Caucasia y Medellín. El siniestro dejó un saldo preliminar de al menos 17 personas muertas y 20 más heridas.

Se conoció que el vehículo transportaba a jóvenes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban a Medellín, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, tras un viaje de graduación realizado en Tolú, Sucre. Donde el bus pertenecía a la empresa de turismo Senior Pro.

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó a Blu Radio que las autoridades, incluyendo el sector salud y la Policía, se encuentran articuladas atendiendo la emergencia, señalando que hasta el momento hay 17 víctimas mortales de este accidente en donde en su gran mayoría son menores de edad.

La lista de fallecidos identificados incluye principalmente a estudiantes como David Rua Vallejo, Nicolás Ochoa Vahos, Juliana Álvarez Correa, Nicolás Galeano Ramírez, Miguel Ángel Román, Erik Cañaveral Ospina, Valerie Luciana Díaz Mazo, Jerónimo Hurtado Vélez , Miguel Ángel Carvajal , Jimena Londoño Sánchez, Katherine Mira Zapata, María Sofía Posso Gómez , Miguel Ángel Forero, Santiago Galeano Quintero, y Samuel Marín Agudelo. Entre las víctimas fatales también se identificó a un adulto, Jamilton Isaac Piedrahíta, de 27 años.



¿Quién era el conductor del bus escolar accidentado?

Sumado a la lista de personas fallecidas, se identificó que el conductor del bus Jonathan Taborda, quien trabajaba para la empresa Turismo Senior Pro, terminó perdiendo la vida en el accidente del bus escolar, tanto es así que esta misma compañía compartió un comunicado expresando lo ocurrido.

Ante esta situación, las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido con este accidente. Sin embargo, el medio El Colombiano informó que el siniestro se pudo presentar por un microsueño de Jonathan Taborda, así mismo, la vía por la que conducía este no se encontraba de la mejor manera.

Por medio de un comunicado, la empresa Turismo Senior Pro se pronunció sobre esta situación: “Lamentamos profundamente el grave accidente ocurrido en la madrugada de hoy durante el regreso de una excursión en la que se transportaban 34 jóvenes, 1 guía y 2 conductores. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades que atendieron la emergencia, se ha confirmado el fallecimiento de varias personas como consecuencia de este lamentable hecho. Ante esta dolorosa situación, expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas fallecidas”

Sumado a esto, también integrante de la red de turismo en Antioquia lamentaron lo ocurrido: “La red de turismo de Antioquia lamenta el fallecimiento de nuestro compañero y conductor de la empresa Precoltur, el cual hoy pierde la vida. Nuestra mayor condolencia a los amigos y familiares”