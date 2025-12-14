Salen a la luz nuevas imágenes del grave accidente de bus escolar en Medellín

Este domingo 14 de diciembre se presentó una tragedia que enluta a toda Colombia, cuando se presentó un accidente de tránsito en la zona de Antioquia. Un bus escolar que movilizaba a más de 40 pasajeros se cayó por un abismo, dejando un saldo trágico de 16 personas fallecidas y varios heridos.

Inicialmente, se había mencionado que solo eran 12 personas las que perdieron la vida, sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que sus ocupantes eran jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, quienes regresaba de su excursión tras culminar el grado 11 y afirmó que el número aumentó a 16. “Mis sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los bellanitas”, dijo para el medio de comunicación Noticias Caracol.

Se conoció que el siniestro vial tuvo lugar en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios. De acuerdo con las versiones preliminares, el vehículo cayó más de 60 metros. El accidente ocurrió en el sector El Chispero, en la vía Belén, ubicado en el Nordeste antioqueño.

¿Qué se conoce del accidente del bus escolar en Medellín?

Una de las primeras hipótesis que se maneja es una falla mecánica del bus escolar que terminó en el abismo. Las imágenes que se conocieron muestran que el bus quedó prácticamente convertido en chatarra. A la zona llegaron varias personas a intentar auxiliar a los heridos y de inmediato avisaron a las autoridades pertinentes.

De hecho, toda la red hospitalaria del departamento fue activada para atender esta emergencia. Así mismo, se supo que los jóvenes estaban a solo 3 horas de llegar a Medellín, tras el trayecto desde Tolú, donde pasaron varios días despidiendo su bachillerato.

“El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteran que el comportamiento consciente y responsable de todos los actores viales salva vidas. Recordamos la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo en las vías, con el fin de prevenir”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Finalmente, se conoció que el Liceo Antioqueño, lamentó el accidente de sus estudiantes de la promoción 2025 y envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas. “Los abrazamos en estos momentos de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad”, se manifestó desde la institución.