Últimas palabras del joven acusado de apagar la vida de niña en La Guajira: “Fue un amigo”

La situación en Mingueo, Dibulla, se salió de control desde las primeras horas del 11 de diciembre. La niña Shelsy Michel Navarro Ojeda, de tres años, había desaparecido y la búsqueda avanzaba sin pausa. Minutos después, la comunidad encontró su cuerpito dentro de un saco a pocos metros de su vivienda, lo que desató una reacción inmediata entre los habitantes del corregimiento.

Los vecinos cerraron por completo la Troncal del Caribe. Nadie podía avanzar hacia Santa Marta, Riohacha o Palomino. Las motocicletas, los grupos de búsqueda y la tensión marcaron la mañana. El objetivo era uno solo: encontrar al señalado y entregarlo a las autoridades. Fue entonces cuando apareció un joven retenido por la comunidad, en medio de gritos, grabaciones y acusaciones cruzadas.

¿Quién era el joven que falleció en Mingueo?

Ese joven era Gabriel, recién llegado al corregimiento. Había llegado desde Fonseca y aseguraba que su madre vivía en Riohacha. Para poder quedarse unos días había pedido comida y alojamiento a una familia cristiana del sector, quienes le ofrecieron un cuarto desocupado con la condición de que se fuera al día siguiente. Terminó quedándose varios días más mientras conseguía dinero para regresar.

Según versiones extraoficiales, el joven no conocía de manera directa a los padres de la niña, aunque había trabajado cerca de la vivienda del papá de Shelsy; apenas tres casas separaban los dos puntos. Esa cercanía fue suficiente para que parte de la comunidad lo señalara.

Niña de 3 años asesinada en La Guajira /Foto: redes sociales

Mientras la Policía intentaba organizar la zona, ya era imposible controlar la situación. En varios de esos videos se ve al joven rodeado, con personas preguntándole insistentemente qué había pasado. En medio del caos, él respondió una frase que se volvió viral: “Yo no fui, fue un amigo”.

Horas después, la situación se tornó aún más confusa. La comunidad, llena de rabia e indignación, terminó atacando al joven señalado. Las autoridades no alcanzaron a controlar a la multitud y, según los reportes oficiales, Gabriel perdió la vida en medio del desorden. Aunque circularon imágenes fuertes, las autoridades insistieron en que todo sería materia de investigación.

“Yo no fui, fue un amigo”: lo que se escucha en los videos del joven retenido

Los videos grabados por los mismos habitantes dejaron una frase que se repitió en redes sociales durante todo el día: “Yo no fui, fue un amigo”. El joven, rodeado por decenas de personas, trataba de explicar su versión. Sus palabras no lograron frenar la tensión y se convirtieron en el último registro conocido antes de que la situación escalara.

En esas mismas grabaciones se escuchan gritos, empujones y amenazas directas mientras la multitud exige respuestas. La Policía llegó después, pero para entonces ya era difícil contener a quienes estaban decididos a actuar por su cuenta. Parte de ese material está siendo revisado por las autoridades para identificar a quienes participaron en la retención del joven.