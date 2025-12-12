Bebé de 11 meses es rescatado tras ser dejado solo en el centro de Bogotá

En el centro histórico de Bogotá fue encontrado un bebé de 11 meses que estaba solo dentro de un vehículo estacionado en el Chorro de Quevedo, en la localidad de La Candelaria.

La situación fue reportada por vecinos y personas que se encontraban en el sector, que escucharon el llanto persistente del menor y dieron aviso inmediato a las autoridades.

El vehículo en el que estaba el bebé permanecía estacionado en una calle poco transitada mientras su llanto alertaba a las personas cercanas, que notaron que el menor parecía estar en riesgo por permanecer sin supervisión dentro del automóvil.



Autoridades rescantan a un bebé que estaba solo en el centro de Bogotá

Ante la emergencia, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron hasta el sitio para verificar la situación del bebé. Al constatar que el menor estaba solo y que no había ningún adulto responsable cerca del carro, los agentes solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para acceder al interior del vehículo.



Los bomberos actuaron rápidamente para salvaguardar la integridad del niño. Rompieron uno de los vidrios del vehículo y lograron sacar al bebé sin ningún daño grave visible, lo que evitó una situación más grave.

Tras el rescate, el bebé fue llevado al Centro Especializado Revivir, ubicado en el sector de Salitre El Greco, donde personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encargó de garantizar su atención médica y protección integral.

En este centro, el equipo especializado evalúa las condiciones del menor y se asegura de que reciba todos los cuidados necesarios para restablecer sus derechos.

¡Inaceptable! Un bebé de 11 meses fue rescatado de un carro en el Chorro de Quevedo. Estaba solo y llorando cuando la comunidad alertó.@BomberosBogota rompieron el vidrio para sacarlo sano y salvo. Los padres llegaron después, al parecer en estado de embriaguez y dijeron que… pic.twitter.com/uFiLjDi7Pg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 12, 2025

Aproximadamente 30 minutos después del rescate, los padres del bebé se presentaron en el lugar, según informaron las autoridades. Las versiones oficiales señalan que los adultos aseguraron haber dejado al menor dentro del carro mientras salían a comprar cervezas en un establecimiento cercano.

La respuesta de los padres generó amplia indignación entre la comunidad y las autoridades, pues además de la negligencia, presentaban signos de aparente embriaguez al momento de su llegada. Este comportamiento fue considerado como una grave falta de responsabilidad y un riesgo directo para la vida e integridad del niño.

Por otro lado, el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar casos similares de abandono o negligencia infantil.

Recordó los canales de emergencia disponibles, como las líneas 123 y 141, o acercarse al CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano si se presencia una situación de riesgo para menores de edad.

Además hizo un llamado explícito a los padres y cuidadores para que no expongan a los niños, niñas y adolescentes a situaciones que puedan poner en peligro su vida y bienestar.

