Atrapan a hombre que habría apagado la vida de niña de 3 años, ¿la comunidad hizo justicia?

La mañana de este jueves 11 de diciembre empezó agitada en el corregimiento de Mingueo, en Dibulla, La Guajira. La comunidad, aún impactada por el hallazgo del cuerpo de la pequeña Shelsy Michel Navarro Ojeda, de solo 3 años, decidió retener a un hombre al que señalaban como involucrado en el caso. La reacción fue inmediata: decenas de habitantes se reunieron alrededor del retenido y grabaron lo que estaba ocurriendo.

En varios videos registrados por los mismos moradores se observa que un grupo de personas rodeó al hombre, lo interrogó y le exigió explicaciones sobre lo sucedido.

Entre los presentes se escucharon comentarios sobre la posible participación de otra persona, cuya identidad no ha sido establecida.

A pesar de la fuerza de las imágenes y de la contundencia con la que la comunidad actuó, las autoridades fueron claras: hasta ahora no existe confirmación oficial de que el hombre retenido tenga responsabilidad directa en el caso. La Policía Nacional hizo presencia en el lugar para intervenir, verificar quién era el individuo y evitar que la situación pasara a mayores.



¿Responsable de apagar la vida de Shelsy Navarro fue linchado?

De igual forma, tampoco existe información confirmada sobre si el hombre habría sido agredido durante la retención. Aunque circulan versiones entre los habitantes, estas no han sido validadas por las autoridades, que mantienen hermetismo mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

Los uniformados se desplegaron rápidamente por el corregimiento para estabilizar el ambiente, proteger la integridad del retenido y evitar que la tensión creciera. Todo esto ocurre mientras la comunidad permanece unida, exigiendo claridad sobre lo que pasó con la menor y pidiendo respuestas concretas.

El caso de Shelsy Navarro ha generado conmoción absoluta en Mingueo. La niña fue reportada como desaparecida y, horas después, hallada sin vida cerca de su casa, lo que desató una reacción inmediata entre los habitantes. Desde la noche anterior ya se respiraba preocupación, pero lo sucedido en la mañana movió aún más al pueblo, que expresó su frustración ante la falta de información.

Por ahora, la Policía continúa adelantando las labores de identificación del hombre retenido, revisando si existen elementos que permitan vincularlo de alguna manera con los hechos. También trabajan en determinar si realmente hay un segundo señalado, como mencionaron algunos ciudadanos durante las grabaciones.