Mujer fue declarada sin vida y a los pocos minutos despertó en una morgue

Un caso tan desconcertante como conmovedor, ocurrido en Inglaterra, ha puesto en tela de juicio los protocolos de emergencia y la verificación de fallecimientos en el sistema de salud. El misterio se centra en Olive Martin, una mujer de 54 años que fue declarada sin vida y cuyo cuerpo fue remitido a la morgue, solo para despertar horas después.

Todo arrancó cuando Olive Martin se desplomó repentinamente en la cocina de su casa mientras preparaba unas tostadas antes de iniciar su jornada laboral. Sin embargo, al no reaccionar, su familia contactó de inmediato a los servicios de emergencia, donde al lugar de los hechos llegaron los paramédicos y agentes de policía.

Inicialmente, tras una valoración determinaron que la mujer sufrió una convulsión, tanto es así que la declararon muerta en el lugar. Sorprendentemente, antes de ser trasladada a recibir atención avanzada, su cuerpo fue remitido directamente a la morgue del Hospital Darlington.



Horas después, el personal de la morgue al comenzar con los procedimientos con el cuerpo, detectaron movimientos y reacciones que evidenciaban signos vitales, tanto es así que tras presentar respuestas a estímulos verbales y físicos cuando fue reevaluada, fue trasladada a un centro de área clínica, donde llegó a despertar.



¿Qué más se conoció del caso de Olive Martin?

A pesar de haber despertado y de los esfuerzos posteriores del personal médico, el estado neurológico de Olive Martin ya era extremadamente delicado. Finalmente, la mujer falleció debido a un daño cerebral severo producido por un prolongado periodo sin oxígeno (hipoxia).

Durante una audiencia posterior, el forense Jeremy Chipperfield explicó que el daño neurológico se consolidó algún tiempo después del colapso inicial. Sin embargo, no fue posible determinar con exactitud cuánto tiempo estuvo la mujer sin oxígeno antes de la llegada de los paramédicos.

Tanto es así que la familia cuestionó el manejo de la emergencia y cómo actuaron. El abogado, Tom Barclay Semple, afirmó ante el tribunal que hubo alrededor de dos horas en las que la mujer no recibió ningún tipo de tratamiento. El abogado sostuvo que “Su fallecimiento podría haberse evitado o al menos prolongado de manera significativa”.

La investigación fue aplazada hasta finales de enero de 2026, cuando se esperan nuevos peritajes que aclaren el tiempo exacto de hipoxia y las posibilidades reales de supervivencia si la paciente hubiera recibido atención inmediata. Aunque no se formularán cargos penales contra los funcionarios implicados, permanecen abiertas posibles responsabilidades administrativas o civiles.