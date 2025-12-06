Publicidad

Mujer pierde la vida al caer con sus dos hijitos de 3 años desde un décimo piso

Mujer pierde la vida al caer con sus dos hijitos de 3 años desde un décimo piso

Una mujer perdió la vida tras lanzarse desde un décimo piso junto a sus dos hijos, las autoridades negaron que se tratara de un caso de violencia de género.

Mujer fallece tras caer de un décimo piso
Mujer pierde la vida al caer de un décimo piso junto con sus dos hijos
Foto: emergencias Madrid
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Un suceso conmocionó a los habitantes de un edificio en Madrid . Una mujer de 48 años perdió la vida tras arrojarse desde el décimo piso de un inmueble ubicado en el distrito de Ciudad Lineal.

Con ella también cayeron sus dos hijos, ambos de 3 años, quienes fueron atendidos de emergencia y permanecen hospitalizados con un estado de salud muy delicado.

Puedes leer: Médico y su esposa pierden la vida a manos de su propio hijo; hay video

Mujer se lanzó de un décimo piso con sus hijos

El hecho se registró cerca de las 9:00 a.m., cuando los servicios de emergencia recibieron el llamado de alerta por parte de vecinos que presenciaron la situación. Equipos de Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección Civil acudieron rápidamente a la zona.

Al llegar, confirmaron que la mujer ya no respondía a los intentos de asistencia y que los menores necesitaban intervención médica inmediata, por lo que fueron trasladados en ambulancia a centros hospitalarios especializados.

Estos testimonios están siendo incluidos dentro del proceso judicial para comprender el contexto.La caída llevó a que la zona fuese acordonada mientras se recoge información y evidencias que permitan reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Puedes leer: Apagan vida de joven de 19 años al llegar a su casa en Medellín; expareja es sospechoso

En redes sociales, la noticia generó una ola de mensajes de solidaridad hacia los niños y reflexiones sobre la importancia del acompañamiento emocional, la salud mental y la prevención en situaciones familiares complejas.

Las autoridades continuarán con la investigación judicial, mientras la ciudadanía espera la evolución del estado de salud de los pequeños y mayor claridad sobre los hechos que dieron lugar a este desenlace.

Mira también: Buscan por ‘cielo y tierra’ a Zulma Guzmán por muerte de niñas con frambuesas envenenadas

