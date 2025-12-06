Mujer pierde la vida al caer con sus dos hijitos de 3 años desde un décimo piso

Un suceso conmocionó a los habitantes de un edificio en Madrid . Una mujer de 48 años perdió la vida tras arrojarse desde el décimo piso de un inmueble ubicado en el distrito de Ciudad Lineal.

Con ella también cayeron sus dos hijos, ambos de 3 años, quienes fueron atendidos de emergencia y permanecen hospitalizados con un estado de salud muy delicado.

Mujer se lanzó de un décimo piso con sus hijos

El hecho se registró cerca de las 9:00 a.m., cuando los servicios de emergencia recibieron el llamado de alerta por parte de vecinos que presenciaron la situación. Equipos de Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección Civil acudieron rápidamente a la zona.



Al llegar, confirmaron que la mujer ya no respondía a los intentos de asistencia y que los menores necesitaban intervención médica inmediata, por lo que fueron trasladados en ambulancia a centros hospitalarios especializados.



Uno de los menores fue llevado al Hospital, mientras que el otro fue remitido al Hospital Infantil Niño Jesús para recibir atención avanzada. Los profesionales de salud lograron estabilizarlos inicialmente, pero su condición continúa siendo grave y requieren seguimiento especializado.

Las autoridades han confirmado que el caso no se relaciona con una situación de violencia de género. Actualmente, se sigue un protocolo de investigación para determinar las circunstancias que rodearon este evento, con el propósito de establecer si existieron antecedentes o señales previas que puedan aportar claridad a los hechos.

Personas cercanas a la familia explicaron que la mujer, según comentarios recientes, habría manifestado sentirse angustiada y con temor. Algunos vecinos mencionaron que la habían visto alterada días atrás, mientras que otros aseguran que se expresaba como si alguien la estuviera siguiendo o vigilando.

Estos testimonios están siendo incluidos dentro del proceso judicial para comprender el contexto.La caída llevó a que la zona fuese acordonada mientras se recoge información y evidencias que permitan reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

En redes sociales, la noticia generó una ola de mensajes de solidaridad hacia los niños y reflexiones sobre la importancia del acompañamiento emocional, la salud mental y la prevención en situaciones familiares complejas.

Las autoridades continuarán con la investigación judicial, mientras la ciudadanía espera la evolución del estado de salud de los pequeños y mayor claridad sobre los hechos que dieron lugar a este desenlace.

