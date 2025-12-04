Médico y su esposa pierden la vida a manos de su propio hijo; hay video

La comunidad de Simi Valley se encuentra conmocionada tras el trágico doble homicidio a a tiros de un médico y su esposa frente a su hogar, un crimen que la policía ha confirmado fue un ataque dirigido y que terminó con el aparente suicidio del agresor, identificado como el hijo de una de las víctimas.

Se conoció que las víctimas fueron identificadas por Adventist Health Simi Valley, el como el Dr. Eric Cordes, de 63 años, y su esposa, Vicki Cordes, de 66 años. La pareja fue hallada con impactos de bala el domingo 30 de noviembre por la tarde en la entrada del garaje de su casa, ubicada en la cuadra 500 de Hawksbill Place, y ambos fallecieron posteriormente en el hospital.

Puedes leer: Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje



Las autoridades explicaron que el Dr. Cordes era un radiólogo certificado, tanto es así que sirvió a la comunidad de Simi Valley con excelencia y compasión durante casi 30 años. Al punto que fue una "figura importante en la comunidad" por ser el director de radiología en Adventist Health en Simi.



¿Qué se conoció en el crimen contra Vicki y Eric Cordes?

La policía de Simi Valley investigó el incidente como un ataque selectivo desde el principio, indicando que no existía una amenaza activa para el público, tanto es así que el sargento Rick Morton confirmó que "creemos que las víctimas eran el objetivo".

Puedes leer: El Boeing que “se perdió” y fue encontrado 13 años después; esto hicieron con la aeronave

Sumado a esto, la investigación sumó un nuevo elemento a la investigación al relacionar un incidente ocurrido horas después en la ciudad de Chino, donde los detectives identificaron al sospechoso como Keith Cordes, de 37 años, quien era el hijo de Eric Cordes y el hijastro de Vicki Cordes.

Publicidad

Las autoridades mencionaron que el atacante huyó de la escena del crimen en Simi Valley en un carro Honda Civic negro. Posteriormente, tras rastrear el vehículo hasta la ciudad de Chino, este se estacionó cerca del parque Ayala. Allí, el sospechoso presuntamente incendió el vehículo y se disparó a sí mismo.

Publicidad

El martes, la policía de Simi Valley y la Oficina del Médico Forense de San Bernardino confirmaron la identidad del hombre encontrado muerto al lado del carro con quemaduras como Keith Cordes. Por lo cual, estos tomaron el cuerpo y están realizando la investigación pertinente para conocer si el joven fue responsable del crimen contra Vicki y Eric Cordes.