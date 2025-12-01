El Boeing que “se perdió” y fue encontrado 13 años después; esto hicieron con la aeronave

La historia parece sacada de una serie documental, pero ocurrió en la vida real: un avión Boeing 737 que había desaparecido del radar administrativo de Air India en 2012 reapareció 13 años después, intacto, parqueado en un rincón remoto del Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose, en Calcuta.

La aeronave se convirtió en un verdadero fantasma dentro de los registros de la aerolínea, tanto así que durante años nadie sabía que seguía existiendo.

El hallazgo se conoció gracias a un aviso del propio aeropuerto, que contactó a Air India para informar que en una zona apartada del parqueadero permanecía un avión con matrícula de la compañía. El mensaje sorprendió a la aerolínea, que inmediatamente revisó documentos, inventarios y archivos antiguos para verificar si realmente les pertenecía. Tras confirmar que sí, empezó una historia aún más particular: el avión había sido desmantelado hace años y, con los cambios administrativos y la posterior privatización de la empresa, quedó por fuera de los listados oficiales.

Puedes leer: Avianca suspende vuelos y deja en tierra gran parte de su flota: opciones para los viajeros

Lo que para muchos era un simple “avión viejo”, para la aerolínea resultó en una deuda inesperada: Air India tuvo que pagar cerca de 120 mil dólares por las tasas de estacionamiento acumuladas durante 13 años. El Boeing 737-200, sin volar y prácticamente olvidado, se había convertido en un gasto silencioso que nadie había notado.

Publicidad

Ante el hallazgo, la compañía decidió desprenderse definitivamente de la aeronave. A mediados de este mes la vendió a Bangalore International Airport Ltd., la empresa que opera el Aeropuerto Internacional Kempegowda. Aunque la cifra no se reveló, sí se confirmó que el avión no volverá a volar: será utilizado como herramienta de entrenamiento para ingenieros de mantenimiento y tripulaciones, aprovechando su estructura y sistemas internos como material de estudio.

El director ejecutivo de Air India, Campbell Wilson, contó la anécdota a los empleados en un mensaje interno que rápidamente se hizo viral dentro del sector aeronáutico. Aseguró que vender un avión viejo no tiene nada raro, pero este caso fue excepcional por una razón sencilla: “¡no sabíamos que lo teníamos!”.

Publicidad

Puedes leer: Habla esposa del hombre que agredió a pasajera en El Dorado: "No me quedo callada"

El Boeing que “se perdió” y fue encontrado 13 años después

¿De dónde salió este Boeing 737?

El avión tenía una larga historia dentro de la aviación india. Fue entregado en septiembre de 1982 a Indian Airlines y, con el paso del tiempo, tuvo varios usos y cambios de administración. En 1998 pasó a Alliance Air y regresó en 2007 como carguero. Ese mismo año, cuando Air India absorbió a Indian Airlines, el Boeing quedó bajo su operación… hasta que fue retirado del servicio.

La aeronave, matriculada como VT-EHH, había sido desmantelada para operar con India Post. Sin embargo, su registro quedó mal documentado y, entre fusiones, cambios directivos y procesos internos, se perdió totalmente de vista. La referencia al avión desapareció de los inventarios y nadie en la aerolínea sabía que seguía parqueado en Calcuta.

Wilson explicó que, con el tiempo, el aparato “se borró de la memoria”. Solo volvió a aparecer cuando el aeropuerto pidió que lo retiraran del lugar donde llevaba más de una década sin moverse. Para Air India, fue como abrir un armario y encontrar algo que nadie recordaba que existía.

Publicidad

Pese a lo insólito, el episodio permitió cerrar un pendiente de más de 40 años. La venta también liberó a la aerolínea del pago de más tasas de estacionamiento, un gasto que seguiría creciendo si no se tomaban medidas.

Hoy, el Boeing 737 perdido ya tiene un destino claro: será una pieza de entrenamiento en Bangalore, donde servirá para capacitar a nuevos técnicos en procedimientos de mantenimiento y maniobra en tierra. Una vida útil distinta, pero igual de valiosa para la aviación.