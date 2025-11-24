Filtran nuevos detalles del fallecimiento del Martín Elías: "No fue el accidente”

Una de las fechas más recordadas por la industria de la música vallenata es el 14 de abril de 2017, esto porque es la fecha en la que falleció Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes Díaz y también una de las promesas de este género, tanto es así que a sus 26 años llegó a ser considerado como un posible sucesor del Cacique de la Junta.

Recordemos que el joven falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la vía San Onofre, departamento de Sucre- Lorica, Córdoba. Esto, después de que Martín brindará un concierto y se dirigiera a su casa para descansar, sin embargo, alrededor de las 7:40 de la mañana la camioneta en donde se desplazaba terminó chocando.

Paradójicamente siempre se mostró reacio para aceptar shows en la denominada Semana Mayor, pero en esta ocasión hizo una excepción. Tras su fallecimiento, dejó dos hijos, Martín Elías Jr, quien se encuentra de llenó a seguir con el legado de su papá, fruto de su primer matrimonio con Caya Varón; y Paula, hija de su relación con Dayana Patricia Jaimes.



Ante esta situación, su hermano Rafael Santos habló para un programa de RCN, donde entregó nuevos detalles sobre el incidente donde terminó perdiendo a su hermano, donde enfatizó que Martín no perdió la vida en el lugar de los hechos.



¿Qué mencionó Rafael Santos sobre el fallecimiento de Martín Elias?

Rafael destacó que su hermano estaba consciente, pero no podía abrir los ojos una vez sucedió el accidente. “Él no perdió la vida en el accidente. Estaba consciente, hablaba, pero no podía abrir los ojos. No sé por qué… yo le preguntaba a Dios por qué lo dejaste irse en esa operación”

Sumado a esto, explicó que en los últimos minutos de Martín Elías fueron complejos debido a las lesiones que sufrió en el accidente. Al punto que aseguró que los huesos los tenía destrozados y el artista sufrió hasta cinco infartos, así mismo, resalta que se equivocaron al pensar que este podría recuperarse.

“Martín se infartó cinco veces, luchó por su vida hasta que no pudo. Los huesos los tenía muy mal. Nos equivocamos creyendo que iba a recuperarse, pensando en el futuro… todos nos equivocamos”, dijo Rafael Santos sobre la expectativa que tenían sobre la recuperación de su hermano menor.

