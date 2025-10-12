Martín Elías Jr. se accidentó en Casanare manejando cuatrimoto: "Dio varias vueltas”

El joven cantante Martín Elías Jr., quien lleva el legado de su padre, el Gran Martín Elías, y de su abuelo, Diomedes Díaz, protagonizó un momento de alta tensión el pasado viernes 10 de octubre al sufrir un accidente a bordo de una cuatrimoto en el departamento de Casanare.

Aunque el suceso generó gran angustia entre sus acompañantes, el artista afortunadamente se encuentra bien de salud, reportando solo raspaduras y golpes leves, sin lesiones graves.

El incidente se produjo en una zona rural de Casanare, departamento al que llegó el artista para cumplir con una serie de compromisos profesionales, incluyendo un concierto en Paz de Ariporo.

El joven se encontraba en un paseo recreativo junto a varios amigos cuando perdió el control del vehículo en una curva. El percance provocó que la cuatrimoto que él mismo conducía diera varias vueltas y se arrastrara por el terreno.



Testigos del hecho vivieron momentos de gran angustia. "¡Eso fue horrible! La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor", relató uno de los presentes, según reportó Televallenata. Afortunadamente, se informó que el nieto de Diomedes Díaz portaba casco y fue auxiliado de inmediato.

A pesar del susto, el heredero del ‘Martinismo’ resultó prácticamente ileso, sufriendo únicamente una leve raspadura. El hecho no fue significativo y no implicó riesgo.

Martín Elías Jr. utilizó sus redes sociales para confirmar que estaba muy bien de salud.

En historias de Instagram, compartió imágenes y videos donde se le ve sonriendo junto a otras personas, ayudando a levantar la cuatrimoto volcada. Incluso, bromeó sobre lo sucedido escribiendo: “Qué viva el llano. Tu piloto de confianza, ¿quién se me sube?”.

El incidente, aunque alarmante, no interrumpió su agenda profesional. Esa misma noche del viernes 10 de octubre, el cantante se presentó frente a una multitud en Paz de Ariporo, tal como estaba anunciado.

El accidente ocurre justo cuando el artista se encuentra en plena campaña de expectativa para el lanzamiento de su álbum debut, titulado 'Dejando Huella'.

El trabajo discográfico está previsto para noviembre y se promociona bajo la frase que resume su visión artística: "No es dar el paso sino dejar la huella".

Para generar expectativa, Martín Elías Jr. expuso un teaser donde se transforma en un tigre, haciendo alusión a la fuerza y al linaje musical que posee. En ese adelanto, también se escucha un fragmento de la conocida canción 'Ventana Marroncita', que su abuelo, Diomedes Díaz, le dedicó a Patricia Acosta, madre del Gran Martín Elías.

El artista busca honrar la memoria de su padre sin quedarse atrapado en ella, por lo que 'Dejando Huella' será un punto de partida para construir su propia voz dentro del vallenato. El álbum está siendo grabado bajo la producción de Rolando Ochoa y cuenta con el acordeón de Santiago Oñate.