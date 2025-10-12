Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿ADIÓS AL SISBÉN?
CONCIERTO ANUEL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Martín Elías Jr. se accidentó en Casanare manejando cuatrimoto: "Dio varias vueltas”

Martín Elías Jr. se accidentó en Casanare manejando cuatrimoto: "Dio varias vueltas”

El heredero del 'Martinismo' se encontraba en Paz de Ariporo por compromisos profesionales, cuando un paseo recreativo terminó en un dramático volcamiento.