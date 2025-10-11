El era el hijo de Diomedes Díaz con Betsy Liliana; falleció igual que Martín Elías

La familia de Diomedes Díaz nuevamente se encuentra en el centro de la atención mediática tras la filtración de un supuesto audio en el que Betsy Liliana González, exesposa del cantante, se refiere a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. El mensaje, que circuló ampliamente en redes sociales, ha generado debate sobre las tensiones familiares y los vínculos entre los descendientes del ‘Cacique de la Junta’, especialmente luego de la ruptura entre Lily Díaz y Evelio Escorcia, padre de sus tres hijos y exesposo de Betsy Liliana.

La polémica se acrecentó por la aparición de una imagen que despertó dudas entre los usuarios de redes sociales; algunos aseguraron que era auténtica, mientras que otros señalaron que podría haber sido generada con inteligencia artificial. Aun así, más allá de las tensiones actuales, la atención de los seguidores de la familia también se dirige hacia Moisés Díaz, hijo de Diomedes y Betsy Liliana, quien falleció de manera trágica en 2020 en un accidente de tránsito en Barranquilla, apenas tres años después de la muerte de su medio hermano, Martín Elías, ocurrida en 2017.

¿Quién es el hijo de Diomedes y Betsy Liliana que ya falleció?

Moisés, conocido como ‘El Travieso’, tenía 19 años al momento del accidente. En vida, se destacaba por su carácter alegre y su cercanía con sus hermanos, en particular con Martín Elías. Además, se encontraba involucrado en la promoción de su negocio de comida rápida, mostrando interés por sus proyectos personales y compromiso con su entorno. Su muerte causó un profundo impacto en la familia y en los seguidores del legado de Diomedes Díaz.

El audio difundido, en el que Betsy Liliana se refiere a Dayana Jaimes como “moza” y “acaba hogares”, reavivó la discusión sobre las relaciones familiares y los conflictos entre los descendientes del cantante. Dayana Jaimes fue esposa de Martín Elías hasta su muerte en 2017, y su relación con otros miembros de la familia ha sido motivo de debate en medios y redes sociales.

De la relación entre Diomedes Díaz y Betsy Liliana nacieron tres hijos: Betsy Liliana Díaz, Luis Mariano Díaz y Moisés Díaz. La historia de la familia ha estado marcada por tragedias y pérdidas, pero también por el legado musical que los mantiene en la memoria de los fanáticos del vallenato.

A pesar de los conflictos recientes, la figura de Moisés Díaz sigue siendo recordada por su cercanía con sus hermanos y el cariño que mostraba por su familia. Su memoria permanece viva dentro de la historia de los Díaz y del legado del ‘Cacique de la Junta’, recordando a los seguidores que, incluso tras su fallecimiento, su historia forma parte de la vida de la familia.