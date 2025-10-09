Dayana Jaimes responde contundente a la hija de Diomedes Díaz; una foto esclareció todo

Un tema que volvió a estar en boca de todos es el enfrentamiento entre Lili Díaz y Dayana Jaimes, por un supuesto caso de infidelidad de esta última. Esto después de que la hija del Cacique de La Junta, compartiera unos audios comprometedores de la viuda de Martín Elías.

Todo arrancó por una foto sobre una supuesta infidelidad entre Dayana y el exesposo de Lily Díaz, Evelio Escorcia. Donde, la hija del Cacique de La Junta inicialmente iba a manejar el tema en privado, sin embargo, después tomó la decisión de compartir unos audios comprometedores.

“Yo lo único que estoy pidiendo es respeto”, dijo Lily Díaz, haciendo referencia a que Jaimes no tenía por qué haberla tratado de “rídicula” ni arremeter en su contra por conflictos pasados que involucraban a su expareja. Situación que provocó la reacción de la viuda de Martín Elías.



¿Qué mencionó Dayana Jaimes frente al caso de Lily Díaz?

Tras la filtración de los audios, Dayana Jaimes se pronunció y afirmó que iba a denunciar ante la Fiscalía, debido a que después de la conversación de WhatsApp, su número privado fue expuesto y por tal recibió múltiples llamadas, mensajes amenazantes por muchas personas.



“Y como estamos en Colombia y hay que cuidarse mucho, entonces prefiero manejar todo este tema de una manera legal, porque quizás ella desconoce que eso es un delito; entonces prefiero hacerlo de esa manera para curarme en salud”, afirmó en los videos de su Instagram.

Sumado a esto, afirmó que en algún momento toda la verdad saldrá a la luz y que no se arrepiente de nada de lo que mencionó, porque era “algo que tenía guardado”. Además mencionó que cambió su número, pese a las complicaciones que tuvo en relación a sus cuentas personales.

Una hora más tarde, subió una fotografía en la que se observan los documentos que confirman la realización de la denuncia, con el mensaje: “Dios me ha enseñado que el tiempo siempre muestra la verdadera versión de los hechos, y cuando eso sucede, queda expuesta la real y genuina esencia de cada persona. No te afanes en defenderse, el cielo ve todo y así mismo sabe recompensar”, escribió.

Dayana Jaimes denuncia en la Fiscalía a Lily Díaz Foto: Pantallazo tomado de redes sociales

