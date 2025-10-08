Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUJER ATACADA POR EXPAREJA
DESAFÍO VOTACIONES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Destapan audios de 'agarrón' entre Lily Díaz y Dayana Jaimes: "Ridícula"

Destapan audios de 'agarrón' entre Lily Díaz y Dayana Jaimes: "Ridícula"

Lily Díaz publicó audios donde Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, la insulta y confirma una infidelidad con su exesposo, Evelio Escorcia. La hija de Diomedes Díaz no se quedó callada.