Destapan audios de 'agarrón' entre Lily Díaz y Dayana Jaimes: "Ridícula"

La polémica entre Lily Díaz, hija del recordado cantante Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, volvió a encender las redes. Esta vez, Lily decidió responder sin filtros a los audios en los que Dayana la insulta y se refiere con desprecio a su relación con Evelio Escorcia, su exesposo.

El escándalo, que llevaba meses en pausa, se reactivó en la noche del 7 de octubre, cuando Lily publicó varios videos e historias en su cuenta de Instagram. En ellos, no solo dio su versión, sino que reprodujo grabaciones donde se escuchan las duras palabras de Dayana, confirmando lo que muchos sospechaban: que hubo una traición en medio de su matrimonio.

Todo empezó con una fotografía filtrada en la que aparece Dayana besando a Evelio, quien en ese momento seguía casado con Lily. La imagen, que rápidamente se viralizó, fue compartida por Marianella Pedroza, una amiga cercana de Lily que terminó también involucrada sentimentalmente con el mismo hombre. Esa publicación fue suficiente para desatar un revuelo entre los seguidores de la familia Díaz.

Lily Díaz rompe el silencio y enfrenta a Dayana

Después de meses guardando silencio, Lily decidió contar su versión de los hechos. En su mensaje, dejó claro que durante la tormenta mediática ella estaba enfocada en su embarazo y en su bienestar. “Yo estaba construyendo vida; se podía caer el mundo y no me iba a importar”, expresó con firmeza.

También aseguró que siempre intentó manejar la situación con respeto. “Jamás le falté el respeto a la señora Dayana. Cuando me enteré, lo llevé en privado; yo soy una mujer prudente. Dayana, yo soy una dama”, enfatizó.

Lily explicó que decidió hablar porque Dayana la contactó desde un número desconocido para escribirle mensajes ofensivos. “Se molestó porque una página de chismes publicó un comentario fuera de contexto y la gente comenzó a recordar su pasado. Yo no tengo la culpa de eso, Dayana. Me mantuve callada por mis hijos, no por ti ni por él”, dijo.

Con un tono directo, cerró su declaración diciendo: “Yo sí soy una dama. No tengo la culpa de lo que pasó. Ni de que te moleste lo que hiciste”.

Los audios que desataron el escándalo entre Lily Díaz y Dayana Jaimes

En las grabaciones divulgadas por Lily, se escucha a Dayana con tono alterado y lanzando frases que rápidamente se volvieron virales:

“Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, ridícula”, dice en uno de los fragmentos. En otro se le oye: “Entre tú y yo hay una gran diferencia. Yo soy la viuda de Martín Elías, en cambio tú eres la que dejaron. Te pusiste a parir pensando que un hombre iba a cambiar por ti”.

Dayana continúa con más insultos y deja claro que no tiene ninguna relación actual con Evelio. Sin embargo, en otro punto menciona que, si hubiera querido, “habría quedado embarazada de él hace años”.

Tras la publicación de los audios, Dayana respondió a través de una historia en la que advirtió que estaba cansada del acoso y que tenía pruebas personales que podría hacer públicas si la situación continuaba. Además, aseguró que presentaría una denuncia por la divulgación de información privada y las amenazas que, según ella, ha recibido.

Por su parte, Evelio Escorcia, el hombre en el centro de la controversia, también habló. “Aceptaré todo en la vida, menos que se metan con la mamá de mis hijos y con mis hijos”, escribió en su perfil de Instagram.

El escándalo sentimental que involucra a la periodista e influencer Lily Díaz, su exesposo Evelio Escorcia y su cuñada Dayana Jaimes volvió a encender las redes sociales.

