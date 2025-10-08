Influencer quiso tener los ojos azules y casi queda ciega: “Nunca lo hagan”

En los últimos días se volvió viral la historia de Dina Khalil y se convirtió en un signo de alarma sobre los riesgos de las cirugías estéticas extremas. Esto debido a que la influencer estuvo al borde de tener una ceguera por una operación para cambiar el color de sus ojos.

Ante esto Dina se animó a contar todo el sufrimiento que tuvo que vivir, apenas siendo una adolescente, donde aceptó someterse a una intervención para pasar de ojos marrones a azules. “Me engañaron, me dijeron que era seguro y sin riesgos”, relató en sus redes sobre el procedimiento.

La mujer de 27 años explicó que todo comenzó cuando fue a consultar por una cirugía láser en los ojos en su país natal, Egipto. Ahí, un médico le ofreció una operación increíble para cambiar el color de sus ojos, donde la convenció que esta era totalmente segura y que no tendría efectos secundarios.

Tras este ofrecimiento, la influencer aceptó tomar este procedimiento y llegó a pensar que sería con láser, pero en realidad le implementaron un iris artificial. Al principio, todo llegó a parecer normal y Dina Khali disfrutó de su nueva apariencia. Sin embargo, 10 años después comenzó el sufrimiento de la joven.



¿Cuáles fueron los síntomas de Dina Khalil con sus ojos?

Inicialmente, apareció en los ojos de Dina Khalil un enrojecimiento y una irritación, los cuales trató de calmar con gotas. Sin embargo, a causa de esto, empezó a perder la visión y fue a buscar ayuda con el médico que la operó. Lastimosamente, para ella este dejó de responder sus llamadas.

Ante esta situación, la mujer recurrió al oftalmólogo Dr. Seth D. Potash, quien descubrió que tenía implantes de iris y que había desarrollado glaucoma. Tanto es así que los estudios mostraron que la cantidad de células en su córnea y retina era similar a la de una persona de 60 o 70 años.

Una vez supo este diagnóstico, Dina Khalil actuó rápido y viajó a Los Ángeles para operarse con Nicole Fram. En total, tuvo que someterse a cinco cirugías para salvar sus ojos y logró recuperar la visión 20/20 en uno de ellos. Al punto que ella comentó que era un milagro que todavía pudiera ver.

Finalmente, la influencer le mandó un mensaje a sus seguidores donde les dijo que no es necesario hacer este tipo de procedimientos. “No hagan ninguna cirugía estética cuando son tan chicos. No la necesitan. ¡Y no toquen sus ojos!”