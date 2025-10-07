Publicidad

Influencer fallece mientras transmitía una escalada en TikTok; hay video

Un creador de contenido intentó transmitir en vivo, a través de TikTok, el momento en que escalaba una montaña. Sin embargo, tropezó y sufrió una caída que le costó la vida.

Influencer fallece mientras transmitía una escalada en TikTok
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @balin.miller y pantallazo de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de oct, 2025