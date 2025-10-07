Influencer fallece mientras transmitía una escalada en TikTok; hay video

El joven escalador estadounidense Balin Miller, de 23 años, falleció el pasado 2 de octubre tras sufrir una caída mortal en El Capitán, la pared de granito del Parque Nacional de Yosemite, California, mientras realizaba una transmisión en directo de su descenso para su red social de TikTok.

Al punto que más de 500 espectadores fueron testigos de este suceso, cuando Balin Miller logró su ascenso por “Mar de los sueños". Sin embargo, cuando estaba descendiendo para recuperar su mochila, dado que sus pertenencias quedaron atrapadas en una roca de esta montaña.

Lastimosamente, al momento de ir por sus pertenencias, Balin Mille se resbaló, cayó, y dicho momento fue visto por medio de su transmisión en directo. Según el fotógrafo y residente de Yosemite, Tom Evans, la cuerda con la que descendía “rapeló y provocó la caída”. explicó. Además mencionó que, esta situación ocurre muy rara vez, pero el dolor nunca termina de pasar.



¿Qué más se conoció del fallecimiento de Balin Miller?

Se conoció que Balin Miller, era considerado como una de las jóvenes promesas del alpinismo mundial. Al punto, que en redes sociales era conocido como “el chico de la carpa naranja”, debido a que siempre en sus expediciones era acompañado por este objeto, en especial cuando fue a la Patagonia, Canadá y Alaska. Tanto es así que fue la primera en escalar en solitario la ruta Slovak Direct en el Denali, Alaska, entre otros logros.

Esta noticia fue confirmada por el padre del deportista a través de redes sociales: “Con gran pesar, debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller falleció hoy en un accidente de escalada. Tengo el corazón hecho pedazos. No sé cómo voy a superar esto”. Poco tiempo después, la madre compartió un mensaje en su Instagram.

El Capitán o 'Mar de los Sueños', es una formación de 914 metros de altura. El cual es uno de los desafíos preferidos de los escaladores alrededor del mundo, debido al ascenso de la desnuda cara de granito del muro. Hay docenas de vías de ascenso, todas largas y complejas de este terreno.

Las autoridades del Parque Nacional de Yosemite comenzaron a investigar las circunstancias de la tragedia, que sacude a la comunidad internacional y reaviva el debate sobre los peligros de la escalada extrema y la exposición en redes.

