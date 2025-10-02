Influencer falleció mientras transmitía vuelo en helicóptero ultraligero; quedó en video

Un accidente aéreo transmitido en vivo ha causado impacto en China y en el mundo digital. Tang Feiji, conocido influencer en Douyin, la versión china de TikTok, perdió la vida tras estrellar el helicóptero ultraligero que piloteaba en el condado de Jiange, provincia de Sichuan.

El siniestro ocurrió cuando la aeronave perdió el control en pleno vuelo, cayó de manera abrupta y terminó incendiándose al impactar contra el suelo.

La escena quedó registrada en tiempo real para cientos de espectadores que seguían su transmisión. Muchos de ellos, sin comprender la gravedad del momento, reaccionaron con emojis de risa, mientras otros advirtieron la emergencia y alertaron a los servicios de rescate.

Tang Feiji no llevaba casco ni paracaídas al momento del accidente, lo que redujo cualquier posibilidad de supervivencia. Los equipos de emergencia confirmaron que el creador de contenido murió en el acto. Posteriormente, su familia identificó el cuerpo, mientras se abrió una investigación oficial para esclarecer la causa exacta del siniestro.

Originario de Guangyuan, en el suroeste de China, Tang era conocido como “Tang Aeronave” por el tipo de contenido que compartía. Con más de 100,000 seguidores en Douyin, se había ganado reconocimiento por documentar vuelos y dar explicaciones técnicas sobre aeronaves personales. En 2024 invirtió alrededor de 350,000 yuanes (49,000 dólares) en la construcción de un helicóptero ultraligero de rotores coaxiales, diseñado para alcanzar hasta 600 metros de altura y velocidades mayores a 100 km/h.

Aunque afirmaba sentirse capacitado para volar tras apenas seis horas de práctica, expertos advertían sobre la peligrosidad de maniobrar este tipo de aeronaves sin una licencia oficial. La normativa de aviación civil en China exige tanto permiso de piloto como planes de vuelo aprobados, requisitos que, según se ha conocido, Feiji no cumplió.

No era la primera vez que enfrentaba incidentes en el aire. Medios como China News Service y Cover News señalaron que en 2024 ya había sufrido al menos dos caídas menores. En una de ellas, su aeronave descendió bruscamente desde menos de 10 metros por problemas en el indicador de combustible. A pesar de esos antecedentes, el influencer continuó transmitiendo en vivo sus arriesgadas experiencias.