Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
INVIMA RETIRA PRODUCTO
FALLECE RECONOCIDO ACTOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida influencer Paola Caldera pierde la vida tras dura enfermedad; ignoró síntomas

Reconocida influencer Paola Caldera pierde la vida tras dura enfermedad; ignoró síntomas

La creadora de contenido Paola Caldera falleció tras empezar con leves dolores de cabeza. Tenía 30 años, era odontóloga y tenía miles de seguidores.