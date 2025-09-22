Marcela Reyes denuncia amenazas contra ella y su hijo por la muerte B King; mostró chats

El caso de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, estremeció a la industria musical en Colombia y México. El artista urbano viajó junto a Jorge Luis Herrera, reconocido como Regio Clown, para cumplir con una agenda de presentaciones. Sin embargo, tras ser vistos por última vez en un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, se perdió su rastro. Días después, la noticia de su hallazgo sin vida en el Estado de México generó conmoción y una oleada de rumores.

En medio de esa tormenta mediática, un nombre empezó a sonar con fuerza: Marcela Reyes, la DJ paisa recordada como 'La Reina de la Guaracha'. Su vínculo sentimental con B-King y las disputas públicas que ambos sostuvieron hicieron que las miradas recayeran sobre ella.

Marcela nació en Medellín y se hizo un lugar dentro de la escena de música electrónica tropical con un estilo fresco que conectó rápidamente con las nuevas generaciones. Su habilidad para fusionar guaracha con sonidos urbanos la convirtió en pionera del género, además de ser influencer y empresaria. Su presencia en tarima, unida a la controversia que ha rodeado su vida personal, la han mantenido como tema recurrente en redes y medios.

La historia entre Reyes y B-King fue de altas y bajas. Según portales de farándula como Vibra, la DJ acusó a su expareja de haberle sido infiel con Karina García.

La disputa escaló más allá de lo mediático. En mayo de 2025, B King acudió a la Fiscalía colombiana y presentó una denuncia formal contra Reyes por supuestas amenazas que le llegaban a través de WhatsApp. Incluso, en su momento, el artista aseguró: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

B King y Regio Clown, cantantes Foto: Redes sociales de B King y Regio Clown

Marcela Reyes asegura que recibe amenazas que incluyen a su hijo

Cuando se confirmó la desaparición de B King y Regio Clown, Reyes usó sus redes para enviar un mensaje. En él, pidió a las autoridades de Colombia y México trabajar de manera conjunta para esclarecer lo sucedido y, sobre todo, solicitó no desviar la atención con señalamientos en su contra.

La DJ también denunció que ella y su hijo estaban recibiendo mensajes intimidatorios. En su cuenta de Instagram compartió capturas en las que le advertían frases como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio” o “no vaya a ser que se le pierda”.

Marcela reaccionó con firmeza y aseguró que ya sabía de dónde provenían esas intimidaciones: “Sé de dónde provienen estas amenazas y sé cuál es su intención realmente. Pero todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios”.

Pese a la presión mediática y los señalamientos, Reyes continúa mostrando en redes su faceta de madre y artista, intentando dejar claro que su papel en este caso es ajeno a lo que ocurrió en México, mientras las autoridades siguen recopilando información.

