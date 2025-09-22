Revelan letrero hallado junto a cuerpo sin vida de B King: "Esto va para todos los..."

La noticia que estremeció tanto a Colombia como a México fue confirmada este lunes: los artistas colombianos B-King y Regio Clown, identificados como Bayron Sánchez y Jorge Herrera, fueron hallados muertos tras varios días de reportarse su desaparición. Ambos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre en el sector de Polanco, en Ciudad de México, donde se encontraban adelantando compromisos musicales.

Familiares y amigos venían pidiendo apoyo para dar con su paradero, mientras que desde Colombia el Gobierno activó canales diplomáticos con México. Finalmente, las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México confirmaron que los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en Cocotitlán, en el área metropolitana de la capital.

Los reconocimientos oficiales se hicieron el 22 de septiembre, cuando familiares acudieron a la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla y confirmaron que los restos correspondían a los dos artistas. La noticia fue recibida con profundo dolor en la escena musical urbana de Colombia, donde B-King era recordado por canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos' y 'Me necesitas'.

El letrero hallado junto a los cuerpos de B King y Regio Clown

Uno de los detalles que más impacto causó en este caso fue la revelación del hallazgo de una cartulina con un mensaje atribuido presuntamente a la organización criminal conocida como la Familia Michoacana. El periodista Antonio Nieto filtró el contenido, que decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

El mensaje, más allá del crimen en sí, tendría un fuerte componente de advertencia para grupos rivales y operadores del narcotráfico en la zona. De esta manera, la muerte de los artistas colombianos habría sido utilizada como un recurso para enviar un mensaje de poder y control territorial.

Las fiscalías mexicanas mantienen abierta la investigación, y aunque en la prensa local se habla de que los cuerpos presentaban signos de desmembramiento, serán las autoridades las encargadas de confirmar oficialmente esa versión.

B King y Regio Clown /Foto: redes sociales

Quiénes eran B-King y Regio Clown

B-King, de 31 años, había ganado notoriedad en la música urbana colombiana no solo por su estilo, sino también por su relación pasada con la DJ Marcela Reyes, quien fue una de las voces más activas en redes sociales exigiendo apoyo para encontrarlo. Regio Clown, de 35 años, era su compañero artístico en esta gira, y juntos habían llegado a México para presentaciones en distintos escenarios.

El presidente Gustavo Petro, al igual que la canciller Rosa Villavicencio, habían pedido explicaciones y cooperación a las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido. Incluso, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad.

La Familia Michoacana y su manera de enviar mensajes

La Familia Michoacana es un cártel mexicano que desde los años 2000 se ha caracterizado por el uso de carteles y mensajes intimidatorios, conocidos como “narcomantas”. Estas cartulinas suelen dejarse junto a cuerpos o en espacios públicos como una forma de sembrar miedo, demostrar dominio y advertir a rivales.

El hallazgo del letrero junto a los cuerpos de los artistas colombianos refleja precisamente ese estilo, lo que refuerza la hipótesis de que el doble homicidio fue utilizado como un mensaje de la organización. En redes sociales, además, circulan imágenes que serían de los cuerpos encontrados en México, pero por respeto a las familias no se comparten públicamente.