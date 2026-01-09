Aerolínea advierte sobre peligrosas modalidades de estafa; así operan

La seguridad de los viajeros no solo se garantiza en las pistas de aterrizaje, sino también en el entorno digital. Recientemente, la aerolínea estatal SATENA emitió un comunicado urgente para advertir a la ciudadanía sobre una serie de modalidades fraudulentas que están circulando.

Personas inescrupulosas están utilizando sin autorización el nombre, los logotipos y la imagen institucional de la compañía con el fin de engañar a usuarios desprevenidos mediante la venta de pasajes aéreos y convocatorias laborales que carecen de cualquier respaldo oficial.

Lo más preocupante de esta nueva ola de cibercrimen es el uso de tecnología de vanguardia. Según informó la aerolínea, los delincuentes están empleando herramientas de inteligencia artificial para crear mensajes, imágenes y contenidos que imitan a la perfección las comunicaciones oficiales, lo que dificulta que el usuario promedio identifique el engaño.



Estas tácticas incluyen la suplantación de identidad de funcionarios, la creación de sitios web apócrifos y la gestión de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Ante la sofisticación de estos ataques, SATENA ha sido enfática en que ninguna gestión comercial o de contratación se realiza por fuera de sus canales de contacto debidamente verificados.

El riesgo no solo radica en la pérdida económica por la compra de tiquetes que no existen, sino también en el compromiso de datos personales sensibles.

Para garantizar una experiencia segura, la aerolínea recordó que los únicos puntos de venta y contacto autorizados para la adquisición de pasajes son:

Sitio web oficial: www.satena.com

WhatsApp 24/7: (+57) 323 322 0006

Contact Center: Líneas (601) 918 6030 y (+57) 601 794 2211

Puntos físicos: Oficinas de venta presenciales en todo el país y agencias de viajes de confianza debidamente establecidas.

Un punto crítico mencionado por la compañía es el fraude relacionado con las ofertas de empleo. SATENA aclaró de manera contundente que no realiza cobros ni solicita pagos en ninguna etapa de sus procesos de selección.

Las únicas vías legítimas para postularse a vacantes son su perfil oficial en LinkedIn (Aerolínea SATENA), su plataforma de bolsa de empleo propia y los correos institucionales específicos: trabajaconnosotros@satena.com y seleccionbogota4@ocuservis.com.co.

Como medida de protección adicional, se recomienda a todos los pasajeros exigir siempre la factura legal al momento de realizar cualquier compra. Este documento no solo es el respaldo de la transacción, sino que sirve como garantía de autenticidad y es la herramienta fundamental para realizar cualquier reclamación posterior ante irregularidades.

Reportar cualquier intento de fraude a través de las líneas oficiales no solo protege el bolsillo del usuario, sino que fortalece la transparencia y confianza en el sector aeronáutico del país.