La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Estafa digital con mensajes “prohibidos” que pone en riesgo a las personas este fin de año

Estafa digital con mensajes “prohibidos” que pone en riesgo a las personas este fin de año

A pocas horas de que termine el año, varios mensajes vuelven a circular con fuerza en plataformas digitales. Conozca cómo evitar ser víctima de una estafa.

Estafa digital con los mensajes “prohibidos” que pone en riesgo su celular este fin de año
Estafa digital con los mensajes “prohibidos” que pone en riesgo su celular este fin de año, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Las estafas digitales se encuentran presentes, en especial en la época de fin de año, ante esto debido a que las personas se encuentran centradas en poder hacer los pendientes, planear viajes o cumplir con compromisos, situación que aprovechan los delincuentes para obtener información privada con mensajes que aparentan ser inofensivos.

Tanto es así que, según reportes recientes de la firma de ciberseguridad Kaspersky, los estafadores intensifican sus estrategias en los últimos días del año, esto cuando aumenta el número de pagos, transferencias y trámites en línea, esto debido a la urgencia de querer salir de todo rápido de las personas.

Puedes leer: Tiendas Ara alerta por estafa que usa su imagen y genera preocupación entre sus clientes

Por lo cual, uno de los mensajes más peligrosos que llegan en esta época de fin de año son de la obtención de dinero, esto por medio de correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería y anuncia que hay una transferencia disponible, donde se invita a la persona a hacer click en un link.

Donde al ingresar, la víctima es redirigida a páginas que imitan plataformas conocidas, billeteras digitales o incluso portales de juegos. Al punto que todo parece real, debido a que tiene logotipos, colores y mensajes convincentes.

¿Cómo funcionan las estafas en mensajes de fin de año?

Una vez dentro de la plataforma esta pide realizar un pequeño pago o completar un registro con datos personales para liberar el dinero. Sin embargo, no hay nada, esto tiene la finalidad el objetivo es quedarse con la plata enviada y con la información privada de quien cayó en la trampa.

Puedes leer: Alertan delicada estafa dirigida a conductores; esta es la estrategia que usan

Este método es conocido como phishing, el cual los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, bancos, empresas de servicios, comercios o plataformas digitales, para inducir a las personas a compartir contraseñas, números de tarjetas o documentos personales.

Donde se conoce que el éxito de esta técnica radica en la manipulación emocional de las víctimas, por tal motivo, los estafadores prefieren usar las épocas de fin de año para incrementar estos mensajes; por lo cual, suelen ser de emergencia, de miedo o la ilusión de conseguir dinero.

Así mismo, el éxito de estas estafas rádica cuando el volumen de transacciones aumenta y la atención disminuye, estos fraudes encuentran terreno fértil. Por lo cual, las autoridades pertinentes recomiendan verificar los mensajes que llegan al correo electrónico o como SMS.

Mira también: Esta es la diferencia entre salario vital y salario mínimo; todo lo que debes saber

