Forma fácil de proteger tus datos y privacidad en internet; evita chantajes

Uno de los mayores focos de riesgo identificados por los expertos son las empresas de crédito digital que prometen desembolsos inmediatos de dinero, incluso para personas reportadas, pensionadas o sin empleo.

Un método común de estas entidades es solicitar al usuario que se tome una selfie como parte del proceso de verificación o desembolso.

Aunque existen empresas legalmente constituidas, hay muchas que, lastimosamente, hacen un uso indebido de la información personal. La situación se torna crítica cuando estas compañías, al no obtener el pago, recurren al chantaje.

Utilizan las fotos proporcionadas por los usuarios para crear "fakes" con inteligencia artificial, que en casos extremos incluyen videos o fotografías privadas.

El objetivo de esta extorsión es presionar al deudor a pagar tasas que superan la usura, enviando el contenido manipulado a sus contactos, familiares y jefes. Este tipo de acoso ha llevado a situaciones dramáticas, con reportes de personas que se han suicidado a raíz de la vergüenza y el chantaje.

La recomendación de Juan Pablo López, reconocido abogado, es ignorar y hacer caso omiso a estas publicidades que ofrecen dinero fácil y rápido. Antes de solicitar cualquier préstamo, se debe verificar que la empresa esté debidamente constituida y revisar minuciosamente sus calificaciones y comentarios en redes, así lo expresó en El Klub.

¿Cómo evitar ser suplatado?

Otro riesgo grave es la suplantación de identidad para realizar compras o solicitar créditos. Si resultas debiendo dinero por un producto o servicio que nunca solicitó, la solución no está primariamente en la policía, sino en las autoridades de protección al consumidor.

En casos de suplantación, el consumidor debe dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta entidad cuenta con una delegatura especializada en asuntos de datos personales.

Al presentar la queja, la SIC iniciará un estudio y ordenará al proveedor de servicios financieros demostrar cómo y bajo qué condiciones exactas se otorgó el crédito o la compra.

De no poder el proveedor demostrar la legalidad de la transacción, la SIC puede ordenar que se desmonte el reporte negativo ante centrales de riesgo como Datacrédito. Aunque la gente teme la lentitud del proceso, el desmonte de un reporte por esta causa puede tardar tan solo 20 o 30 días si la Superintendencia da la orden.

Es importante recordar que las sanciones administrativas de la SIC (órdenes y multas) y la denuncia penal ante la Fiscalía (por estafa) no son excluyentes, por lo que se deben presentar ambas al mismo tiempo.

