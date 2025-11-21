Alerta por nueva estafa: rayan carros en centros comerciales y engañan a las víctimas

En Colombia se enciende una alerta por una nueva modalidad de estafa que se estaría ejecutando dentro de centros comerciales, afectando a personas que dejan sus vehículos estacionados mientras hacen compras o diligencias.

Según reportes recientes, los delincuentes causan daños superficiales a los carros, como rayones en el capó, vidrios agrietados o espejos rotos, para luego engañar a los dueños con la promesa de asumir la reparación.

¿Cuál es la nueva modalidad de robo en centro comerciales?

El mecanismo es el siguiente: los estafadores provocan el daño al vehículo cuando su propietario no está presente. Luego, dejan un papel con un número de contacto para que la persona se comunique. Cuando la víctima llama, alguien responde diciendo que ya contacto a la aseguradora y que se va a “gestionar el arreglo”.



Ese interlocutor solicita a la víctima que ingrese sus datos personales o bancarios en un enlace que supuestamente sirve para hacer la gestión con la aseguradora. Sin embargo, ese link es fraudulento y puede permitir el robo de información o acceso a recursos financieros.

Frente a esta situación, varios expertos y creadores de contenido automotriz recomiendan que para evitar caer en esta trampa:



No entregar información personal o bancaria sin verificar la identidad de la persona.

Pedir datos concretos del supuesto responsable, como nombre completo, número de cédula, placa del vehículo y nombre de la aseguradora.

No ingresar directamente a enlaces que envíen sin confirmar que sea seguro.

Revisar las cámaras de seguridad del centro comercial o solicitar que la administración haga una verificación del daño.

Contactar directamente a su aseguradora para confirmar si existe algún reclamo registrado por un accidente o incidente con su vehículo.

Además del riesgo económico, este tipo de estafa también representa una invasión a la privacidad de las víctimas, pues los estafadores utilizan maniobras para hacer que la víctima confíe en ellos como si fueran responsables legítimos del daño.

La advertencia fue difundida en redes por influenciadores del ámbito automotriz. Adicional a esto, las autoridades fueron notificadas, pero se hace un llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente cuando dejan sus carros en parqueaderos de centros comerciales.

En un contexto más amplio, esta nueva modalidad se suma a otros esquemas de engaño en centros comerciales, como rifas falsas, juegos de “raspa y gana” y sorteos fraudulentos, denunciados en diferentes ciudades.

