Pasos para deshacer una compra online y recuperar tu dinero en solo 5 días

El derecho de retracto es una figura legal clave en el comercio electrónico, enmarcado en el artículo 50 de la Ley 1480 de 2011. Es importante destacar que este derecho no aplica a las ventas tradicionales o físicas.

Cuando compras en una tienda en línea, goza de esta protección que no tendría si hubiera realizado la compra en un local físico. El objetivo del retracto es simple: permitir al consumidor "zafarse" o retroceder de la transacción.

Juan Pablo López, abogado, habló en El Klub de La Kalle sobre esta herramienta para aquellos momentos en los que el comprador se deja llevar por la emoción, realiza una compra que luego lamenta (por ejemplo, durante un "Black Friday"), y necesita una vía legal para cancelar el pedido y evitar un perjuicio económico.



Condiciones para poder aplicar a un derecho de retracto

Aunque es un derecho poderoso, el retracto solo puede ejercerse si el consumidor cumple con una serie de requisitos estrictos y con plazos muy definidos:

Tiempo límite: El consumidor tiene un plazo máximo de cinco días después de la entrega del producto para notificar su intención de retractarse. La celeridad es esencial, ya que, superado este término, el derecho se extingue. Uso prohibido: Es indispensable que el producto no haya sido utilizado. Si el artículo presenta cualquier señal de uso, el proveedor puede legalmente negar el retracto. Devolución en condiciones originales: El bien debe ser devuelto al proveedor en las mismas condiciones en las que fue entregado inicialmente. Esto incluye el estado del empaque y los accesorios originales.

Si el consumidor cumple con todas estas condiciones, el proveedor está obligado a aceptar el retracto y a gestionar la devolución del dinero, sin que sus políticas internas puedan contradecir la normativa legal.

¿Cuál es la diferencia entre retracto y reversión de pago?

Es común que los consumidores confundan el derecho de retracto con la reversión de pago, pero son mecanismos legales distintos.

La reversión de pago (reglamentada en el artículo 53 de la Ley 1480) se activa ante situaciones de fraude o error grave. Aplica, por ejemplo, cuando el consumidor es víctima de una estafa que involucra el uso no autorizado de su tarjeta de crédito o débito, o cuando el producto que recibe es completamente diferente al que solicitó.

Mientras el retracto se usa por arrepentimiento o cambio de opinión en los primeros cinco días de la compra, la reversión se enfoca en remediar un perjuicio por fraude o incumplimiento esenciaL.

El desconocimiento de estas dos figuras hace que muchos consumidores no logren recuperar su dinero o ejercer sus derechos cuando son víctimas de estafas digitales.

La protección que brinda el derecho de retracto puede ser limitada cuando el consumidor decide comprar en plataformas internacionales que no tienen presencia legal en Colombia.

Cuando se realizan compras en sitios como Temu, Amazon o AliExpress, las políticas de garantía y retracto se rigen por las leyes del país de origen de la plataforma o vendedor.

En estos casos, si el producto llega dañado o distinto a la foto, la solución dependerá de la discrecionalidad de la aplicación, pues resulta complicado lograr que la ley colombiana se aplique.

Por esta razón, los consumidores deben ser extremadamente juiciosos al seleccionar dónde compran. La ley exige que un buen comercio electrónico debe incluir datos obligatorios como el NIT, la razón social y la ubicación para recibir notificaciones.

Si el proveedor omite estos datos, el comprador se expone a no tener una entidad o persona a quién reclamarle formalmente en caso de necesitar ejercer el retracto o la garantía.

