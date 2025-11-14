Tarifas establecidas del SOAT 2025: Tres plataformas para comprarlo de manera virtual

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ampara a todos los actores de la vía ante un accidente vial. Sin este documento vigente, transitar por las carreteras del país se convierte en una acción ilegal, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito, acarreando serias consecuencias económicas.

En 2025, con la actualización de las tarifas y el auge de las plataformas digitales, es crucial que los propietarios de vehículos entiendan no solo cómo adquirir este seguro de manera segura, sino también cuál es el valor exacto fijado por las autoridades financieras.

¿Qué función tiene el SOAT?

El propósito esencial del SOAT trasciende la mera exigencia legal: su función principal es garantizar la atención inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito, sin importar quién haya sido el culpable del suceso.



Este mecanismo cubre a toda persona lesionada o con daños corporales que resulte involucrada en un siniestro vial.

Los servicios que el seguro debe cubrir incluye:

Gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o quirúrgicos. Cobertura por incapacidad permanente. Gastos de fallecimiento y funerarios. Gastos de transporte para movilizar a los afectados, todo ello dentro de los topes establecidos.

Cabe destacar que el SOAT no cubre los daños materiales causados por el accidente. Además, en situaciones extremas donde el vehículo no esté asegurado o no pueda ser identificado.

Ignorar la renovación anual del SOAT tiene implicaciones severas. Si se circula sin tener el seguro vigente o si este se encuentra vencido, el conductor se expone a una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmediata inmovilización del vehículo.

Tarifas oficiales 2025 del SOAT y dónde comprarlo de forma segura

El organismo encargado de determinar el valor de la póliza es la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta entidad no establece las tarifas al azar; se basa en exhaustivos análisis de riesgo y estadísticas de accidentes, evaluando factores específicos del vehículo como su cilindraje, uso, antigüedad y capacidad de carga, tal como lo señala también el Ministerio de Transporte.

A partir de enero de 2025, rigen las siguientes tarifas comerciales, según el tipo de automotor:



Categoría de Vehículo Tarifa Comercial 2025 Ciclomotor $118.200 Motos - Menos de 100 c.c. $243.700 Motos - Entre 100 y 200 c.c. $326.600 Motos - Más de 200 c.c. $758.600 Vehículos familiares – Menos de 1.500 c.c. $445.600 Vehículos familiares – Entre 1.500 y 2.500 c.c. $540.300

Para Camperos y Camionetas, los valores también varían según el cilindraje, por ejemplo, las de menos de 1.500 c.c. pueden tener tarifas de $789.900 o $949.500. Es importante notar que al consultar la tarifa, esta incluye la tasa RUNT, un valor cobrado por cada operación realizada sobre el seguro.

Con la masificación de la compra en línea, creció el riesgo de caer en estafas. Si te ofrecen el SOAT a un precio significativamente más económico que las tablas oficiales, desconfía inmediatamente, pues es una señal de alerta de fraude.

Las compañías autorizadas deben someterse a los valores oficiales. Para garantizar una transacción segura, se debe comprar el SOAT solo en plataformas y sitios web confiables.

Existen múltiples plataformas de aseguradoras autorizadas, además de opciones como la billetera digital Nequi, que ofrece una opción directa dentro de su aplicación para realizar la compra.

Canales de compra autorizados y plataformas seguras para comprar SOAT

Para asegurar la validez de la póliza y evitar ser víctima de engaños, se recomienda acudir a las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia.

Puedes verificar la lista completa de aseguradoras autorizadas en la página web de Fasecolda o directamente en el sitio oficial de la Superintendencia.

Entre las plataformas y compañías avaladas se encuentran:

