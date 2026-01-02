Bus se vuelca tras accidente y deja varios heridos; árboles evitaron una tragedia

Este 2 de enero de 2026, se presentó un accidente de tránsito donde un bus, en el cual se registró en el departamento de Antioquia, donde dejó un saldo de 18 personas heridas. Situación que ocurrió cuando un bus de servicio público que transportaba a 40 pasajeros sufrió un aparatoso volcamiento en jurisdicción del municipio de Olaya.

Se conoció que el vehículo cubría la ruta entre el municipio de Sabanalarga y la ciudad de Medellín cuando, por razones que se encuentran en investigación, se salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la vía.

Puedes leer: Emotivo video muestra la entrega de pertenencias a las familias del Liceo Antioqueño



Las autoridades y los testigos en el lugar, afirmaron que esta situación pudo ser mucho mayor de no haber sido por la vegetación circundante. Esto se debe a que el bus fue detenido por una hilera de árboles que actuaron como una barrera natural, impidiendo que el pesado vehículo rodará por un abismo.



De los 40 ocupantes que se encontraban a bordo, 18 resultaron con lesiones de diversa consideración, mientras que el resto de los pasajeros sufrió heridas leves o salió ileso del accidente. La rápida respuesta de los cuerpos de socorro permitió el traslado inmediato de los afectados.



¿Qué mencionan las autoridades del bus que se volcó?

El reporte oficial de las autoridades de tránsito indica que los 18 heridos fueron remitidos a centros asistenciales cercanos para recibir valoración médica especializada. Así mismo, los pacientes fueron distribuidos entre los hospitales de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya.

Hasta el momento, el pronóstico de los ingresados se mantiene bajo reserva, aunque se confirmó que la mayoría de los pasajeros no presentaron heridas que pusieran en riesgo su vida gracias a la intervención de los árboles en la trayectoria del bus, en una imágenes que se difundieron en redes sociales.

Puedes leer: Desde el hospital habla sobreviviente del accidente en Antioquia; tuvo reconstrucción facial

Publicidad

A pesar de las labores de peritaje en la zona, las autoridades locales han manifestado que se desconoce qué habría ocasionado este accidente de tránsito. No se descarta ninguna hipótesis, desde fallas mecánicas hasta factores climáticos o humanos.

Este incidente ocurre en un contexto de movilidad complicado para el departamento. De manera simultánea, se reportó un cierre total de la vía a Urabá, específicamente en el tramo comprendido entre Dabeiba y Mutatá, debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en la región.

Publicidad