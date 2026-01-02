Emotivo video muestra la entrega de pertenencias a las familias del Liceo Antioqueño

Una de las noticias que sacudió al país antes de finalizar el 2025 fue el accidente que sufrió un bus con estudiantes del Liceo Antioqueño, en donde perdieron la vida 17 personas; 16 jóvenes que se estaban graduando de grado once y el conductor del vehículo, además que dejó varios heridos.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a mostrar cómo al parecer, varios sujetos desocupan las maletas, y se llevan todo: papeles, celulares, documentos, dinero, prendas de vestir, entre otras cosas de los jóvenes que perdieron la vida en este accidente.

Tanto es así que, el medio Teleantioquia habló con Ana Isabel, una de las sobrevivientes de la tragedia. “Las pertenencias están desaparecidas, solamente hemos podido rescatar uno que otro celular”, dijo. Además agregó que casi todos los documentos están perdidos y los objetos de valor.



Se conoció que eran al menos tres personas, dos hombres y una mujer los que estaban saqueando las pertenencias de los jóvenes días después del accidente. Tanto es así que las familias de las víctimas del Liceo Antioqueño enviaron un mensaje para que los objetos personas fueran devueltos, debido a la carga emocional que tienen.



¿Cómo fue la entrega de los objetos a las familias de los jóvenes del Liceo Antioqueño?

Una vez se conoció la divulgación de los videos, las autoridades comentaron que se realizó una jornada para devolver los objetos a los familiares y que por esto no habría ningún tipo de sanción o consecuencia a las personas que hicieran este acto.

Por lo cual, este 31 de diciembre en TikTok la usuaria, Jhanuarya Gómez Gil, compartió cómo fue la entrega de los objetos de valor a las familias de los jóvenes del Liceo Antioqueño; donde explicó que todo se debió a un operativo en conjunto con los bomberos y la alcaldía de Remedios, Antioquia.

Durante el video se puede observar cómo celulares, billeteras, maquillaje y otras cosas estaban puestas encima de la mesa de un salón. Allí, se pueden observar a algunos padres de familia con lágrimas en sus ojos por poder recuperar los objetos de sus hijos.

Así mismo, en la descripción menciona que durante el espacio las madres le preguntaron a las autoridades como fue el operativo para recuperar los objetos, además explicó que algunos de los sobrevivientes realizaron llamadas para evidenciar lo ocurrido, debido a que algunos objetos le pertenecen a personas cercanas.

Finalmente, en las partes finales de la descripción de la pieza audiovisual explican que también la familia de Jonathan Taborda, conductor del vehículo, recibieron la chaqueta y los documentos que se encontraron en los escombros del accidente.