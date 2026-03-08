Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Paloma Valencia arrasa en las consultas y enfrentará a Cepeda, López y De La Espriella

Paloma Valencia arrasa en las consultas y enfrentará a Cepeda, López y De La Espriella

Paloma Valencia ganó con amplia ventaja la Gran Consulta de la centroderecha y será candidata presidencial en las elecciones del 31 de mayo.

Paloma Valencia arrasa en la consulta y entra fuerte a la carrera presidencial.jpg
Paloma Valencia arrasa en la consulta y entra fuerte a la carrera presidencial
Foto: Instagram @palomavalencial
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

La jornada electoral del domingo dejó una protagonista clara en el panorama político colombiano. Paloma Valencia se impuso con contundencia en la llamada Gran Consulta por Colombia, un mecanismo en el que participaron varios aspirantes del espectro de centroderecha para definir una candidatura única de cara a las elecciones presidenciales.

Con el informe número 40 y el 88 % de las mesas escrutadas, la senadora obtuvo 2.790.467 votos, equivalentes al 45,84 % del total, superando con amplia ventaja a sus competidores. El segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo con 1.085.884 votos (17,83 %), seguido por Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón.

La consulta movilizó más de 5 millones de votantes, lo que representó el 82,87 % de todos los sufragios emitidos en las tres consultas políticas realizadas ese mismo día. El resultado confirma el respaldo de una parte importante del electorado de derecha y consolida la candidatura de la congresista para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Resultado Gran Consulta por Colombia.png
Resultado Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia y el reto de la elección presidencial

Tras superar esta primera etapa, Paloma Valencia se prepara para enfrentarse a otros nombres fuertes del escenario político. Entre ellos se encuentran el senador Iván Cepeda, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el abogado Abelardo de La Espriella.

El camino no será sencillo. Analistas políticos señalan que uno de los primeros desafíos será consolidar el voto de la derecha tradicional y evitar fugas hacia otras candidaturas del mismo espectro ideológico. Al mismo tiempo, deberá conquistar parte del electorado de centro si quiere llegar con fuerza a una eventual segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

Un elemento clave en su campaña es el respaldo del partido Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura influyente dentro de ese sector político.

Paloma Valencia: trayectoria y origen político

Nacida en Popayán en 1978, Paloma Valencia proviene de una familia con larga tradición política. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y sobrina nieta de Josefina Valencia, una de las figuras históricas del movimiento sufragista en el país.

Abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, también cuenta con estudios en economía y una maestría en escritura creativa de la New York University. Desde 2014 ocupa una curul en el Senado, donde ha participado en comisiones clave relacionadas con derechos humanos, paz y asuntos constitucionales.

Esta no es la primera vez que intenta llegar a la Presidencia. En 2018 declinó su aspiración para apoyar a Iván Duque, quien terminaría ganando las elecciones. En 2022 buscó nuevamente el aval de su partido, pero perdió la encuesta interna frente a Óscar Iván Zuluaga.

Ahora, con el impulso obtenido en la Gran Consulta, su aspiración presidencial alcanza el punto más alto hasta ahora. Si logra avanzar hacia una segunda vuelta, podría convertirse en la primera mujer en disputar seriamente la Presidencia en la historia reciente del país.

Por lo pronto, la campaña apenas comienza y el escenario político ya se perfila como uno de los más competidos de los últimos años. La victoria en la consulta ha colocado a la senadora en el centro del debate nacional y abre un nuevo capítulo en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Mira también: Paloma Valencia habla sobre las manchas en la piel de Uribe; aclara si es cáncer

