¿Sueño premonitorio? Revelan detalles inéditos de los últimos días de Martín Elías

El 14 de abril de 2017, es la fecha en la que falleció Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes Díaz y también una de las promesas de este género, tanto es así que a sus 26 años llegó a ser considerado como un posible sucesor del Cacique de la Junta, gracias a su talento y voz para este género musical.

Recordemos que el joven falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la vía San Onofre, departamento de Sucre- Lorica, Córdoba. Tras realizar un concierto y se dirigía a su casa, sin embargo, alrededor de las 7:40 de la mañana la camioneta en donde se desplazaba terminó chocando.

Paradójicamente, el cantante siempre se negó a aceptar shows en la Semana Mayor, pero en esta ocasión hizo una excepción. Tras su fallecimiento, dejó dos hijos, Martín Elías Jr, quien se encuentra de llenó a seguir con el legado de su papá, fruto de su primer matrimonio con Caya Varón; y Paula, hija de su relación con Dayana Patricia Jaimes.



Sin embargo, en una un clip de una entrevista Erick “El Canario” Escobar para el pódcast Habla Manito, comentó que desde días previos al accidente ya Martín Elías había sido advertido que algo terrible podía pasar con su vida y que tenía que cambiar su forma de ser.



¿Qué comentó Erick Escobar sobre los últimos días de Martín Elías?

Erick en el clip de Habla Manito relata que durante aquel Viernes Santo se percibía una mala energía y que las cosas no estaban fluyendo correctamente en el entorno de la agrupación. Tanto es así que explicó que existía un ambiente extraño que se complementa con una revelación espiritual.

Así mismo, según él en Barranquilla durante una vigilia y jornada de oración, aseguró que se "mostraron" imágenes del accidente de una camioneta, anticipando de manera profética lo que terminaría ocurriendo en la carretera de Martín Elías.

De igual forma, afirmó que “El Mono”, fotógrafo del grupo, le confesó a Martín Elías haber tenido un sueño perturbador. En dicha visión, este le comentó que vió al cantante tirado en la carretera; sin embargo, al comunicárselo en el estudio, el cantante no le dio importancia y prefirió tomar el asunto como una broma, desestimando lo que su compañero le contaba.

Finalmente, el productor destacó una advertencia formal por parte de los pastores que solían orar por los músicos antes de que salieran de viaje. Durante una reunión en la que se leyó la palabra, la pastora del grupo les lanzó una fuerte amonestación, instándolos a revisar lo que estaban haciendo con sus vidas, ya que afirmó de manera contundente que un "espíritu de muerte" los estaba rondando en ese momento. Indicando según él que lo ocurrido con Martín ya estaba presagiado.