Martín Elías Jr. revela inédita foto junto a su abuelo Diomedes Díaz antes de su partida

Uno de los hijos de Martín Elías no dejó pasar desapercibida la fecha de aniversario de la partida de su abuelo, Diomedes Díaz, y decidió rendirle un pequeño homenaje en redes sociales al compartir una foto íntima del reconocido cantante.

Recordemos que el fallecimiento de Diomedes Díaz ocurrió el pasado 22 de diciembre de 2013 en Valledupar, esto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su residencia, esto según las autoridades de aquel entonces. Donde el cantautor guajiro perdió su vida a sus 56 años y desde aquel entonces se realizaron varios homenajes a su memoria.

Ante esta situación, el joven Martín Elían Jr. decidió rendirle un homenaje a su abuelo, esto al compartir una foto en sus redes sociales, en donde aseguró que a pesar de los años lo sigue teniendo presente, además aseguró que su abuelo es una de sus mayores inspiraciones en su carrera musical.



“12 años de tu despedida no, no, loco pero siempre estás y vivirás en nuestros corazones. Eres uno de mis mayores ejemplos y mi ídolo te amaré por siempre”, escribió el nieto del Cacique de La Junta, donde también mostró una foto donde aparece el de joven con su abuelo antes de su fallecimiento, debido a que se puede evidenciar que el aspecto del artísta no era el mejor en su momento.

¿Qué otros homenajes recibió Diomedes Díaz este 22 de diciembre?

Una tradición cada 22 de diciembre, es la reunión que hay con todos los diomedistas que se dieron cita en el cementerio Jardines del Ecce Homo, al norte de Valledupar, donde reposan los restos del cantautor guajiro. Donde la conmemoración incluyó una ceremonia religiosa, ofrendas florales y más.

Ante esto se conoció que la tumba donde reposa Diomedes Díaz presenta un diseño renovado, con detalles que resaltan la trayectoria musical y humana del artista de la Guajira, donde es acompañada con mensajes de afectó por parte de sus seguidores.

La remodelación fue planificada por la familia del artista después de que se evidenciara el deterioro de la tumba, un tema que había sido señalado por sus propios hijos y también por seguidores que reclamaban mantener el lugar en condiciones dignas para un personaje de la magnitud del cantautor vallenato.

