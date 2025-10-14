¿Igual que la estatua de Diomedes? Fan le pide ayuda a Karol G en un concierto para ser papá

Un video publicado en TikTok se volvió viral a los pocos días de su publicación, en donde un seguidor de Karol G llamado Ethan Hernández, sale sosteniendo un cartel durante un concierto en Los Ángeles que decía: “Dice mi esposa que si logro que me tires un beso me da un hijo”.

Posteriormente se observa como Karol G ve este mensaje, y después de tener la aprobación de su asistente le termina lanzando el beso a Ethan. Lo que provocó que este hecho se volviera viral y se conocieran muchos mensajes de asombró y humor sobre esta situación.

Recordemos que este concierto está ligado a la gira de presentaciones ‘Mañana Será Bonito World Tour’, que en 2024 recorrió varias ciudades de Estados Unidos y América Latina, incluyendo Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles. Sin embargo, la historia no quedó únicamente en el beso que mando Karol G a su fanático.

¿Qué pasó con el seguidor de Karol G?

Meses más tarde después de este episodio, la pareja de Ethan y Anaegee, compartió las fotos dentro del mismo video en los que se evidencia el nacimiento de trillizos, dos niños y una niña. Esta situación provocó que los seguidores de Karol G le hicieran un llamado, para que esta vea la historia y sea la madrina de estos niños.

Tras conocerse esta publicación con el nacimiento de los trillizos, muchos usuarios en redes sociales provocaron una ola de comentarios, sobre esta situación. Algunos reaccionaron con humor, sorpresa y hasta algunos tuvieron mucha creatividad para hablar de la historia del beso y el embarazo múltiple.

Varios comentarios evidencian el ingenio de las redes sociales para referirse a estos temas: “El beso más fértil de la historia”, mientras otros agregaron que: ”Cadena para que Karol G lo vea". Además otro usuario, también le comentó que menos mal solo fue uno, sino armaba un equipo completo de fútbol.

Por otro lado, este episodio con Karol G provocó que otro sector de sus seguidores realizarán comentarios más ingeniosos sobre esta situación: “Le pediré a Karol G un beso para que me contraten en un buen trabajo”, mientras que otros con una simple imagen compararon esta situación con la estatua de Diomedes Díaz, que muchos seguidores creen que esta tiene poderes que ayudan la fertilidad.

