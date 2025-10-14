Publicidad

¿Igual que la estatua de Diomedes? Fan le pide ayuda a Karol G en un concierto para ser papá

Se conoció una curiosa historia que conecta a un fan de Karol G con uno de los conciertos de su gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’.

Fan le pide ayuda a Karol G en un concierto para ser papá
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de oct, 2025