Ella es Valentina Castro, primera colombiana en Victoria’s Secret; tiene 22 años

Valentina Castro Rojas, oriunda de Tumaco, Nariño, el próximo 15 de octubre, se convertirá en la primera modelo colombiana en desfilar en el evento oficial de Victoria’s Secret en Nueva York, considerado uno de los acontecimientos de moda más prestigiosos y mediáticos del planeta.

La firma estadounidense confirmó recientemente que la joven, de 22 años, hará parte del selecto grupo de modelos invitadas.

¿A qué hora será el show de Victoria´s Secret?

Este Fashion Show está programado para transmitirse a las 7:00 p.m. a través de plataformas como Prime Video, Amazon Live y las cuentas oficiales de la marca.

Aunque la propia modelo no ha realizado un anuncio formal público, la noticia fue difundida inicialmente por perfiles especializados en moda y posteriormente replicada por la cuenta oficial de Victoria’s Secret.



A pesar de no haber confirmado la noticia directamente, Valentina compartió su intensa emoción en redes sociales tras ser convocada a los cástings en la ciudad estadounidense.

En un video publicado en Instagram, afirmó sentirse "muy emocionada, muy feliz, muy contenta" y agregó: "Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”.

Lo que hace que la trayectoria de Castro sea aún más impactante es la velocidad de su ascenso y el origen humilde del que proviene. El camino de Valentina en la industria del modelaje ha llamado poderosamente la atención.

Según un perfil publicado por BBC Mundo en 2023, hace apenas un año, la joven era reconocida en su barrio Ciudadela, en Tumaco, principalmente por su talento para trenzar el cabello afro.

Este oficio, que realizaba a domicilio o en su propia casa, le permitía obtener ingresos que oscilaban entre 4 y 12 dólares por peinado. Paralelamente, su estatura de 1,75 metros ya le había permitido destacar en desfiles escolares y pequeños reinados locales.

Su vida dio un giro radical cuando Sebastián Bedoya, un cazatalentos de la agencia Nefer Models, descubrió su perfil en redes sociales. Inicialmente, la familia de Valentina dudó durante varias semanas por el temor de caer en ofertas fraudulentas.

Finalmente, ella y su madre aceptaron viajar a República Dominicana para iniciar un proceso de formación como modelo profesional. Lo que desconocían en ese momento era que la marca de lujo francesa Louis Vuitton ya la había notado.

Su debut internacional se produjo en marzo de 2022 durante la Semana de la Moda de París. Valentina desfiló para la colección otoño-invierno de Louis Vuitton en el prestigioso Museo de Orsay.

En una entrevista con BBC Mundo, Valentina relató que el desfile fue un momento desafiante debido a la presión y la magnitud del evento, aunque logró mantenerse firme a pesar de un tropiezo en las escaleras del escenario.

La colección en la que debutó fue destacada por la revista Vogue como “el epítome de la elegancia francesa”.

Para muchas jóvenes negras, verla en estas portadas fue la primera vez que se sintieron reconocidas en un espacio que históricamente les había sido negado.

La conexión de Valentina con su identidad va de la mano con el cuidado del cabello, una de sus pasiones. Tras años de usar productos químicos para alisarlo, decidió volver a llevar su cabello afro de forma natural. Sobre esta elección, afirmó:

“Creo que se mira muy bonito y uno puede hacer muchas más cosas con el cabello afro que alisado. Siento que se ve muy lindo. Y es también lo que nos representa a nosotros”.

Para ella, la ciudad es un lugar “pacífico” donde la comunidad mantiene lazos de unión. “De Tumaco me gusta mucho la playa, los atardeceres y la comida”, expresó en esa misma entrevista.

El próximo desfile de Victoria’s Secret marcará, hasta el momento, el punto más mediático de su carrera. Valentina Castro se prepara para llevar no solo su ascendente trayectoria, sino también el orgullo de sus raíces y la costa pacífica de Colombia al escenario más visto del mundo de la moda.

