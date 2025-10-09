Fecha y hora de presentación de Karol G en Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El mundo de la moda y la música vibró el 8 de octubre de 2025 con la confirmación oficial: Karol G será la figura principal del espectáculo en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Este anuncio, difundido por la marca de lencería, emocionó a sus seguidores y a la industria. La propia compañía destacó la magnitud del evento este año al escribir en su cuenta oficial de Instagram:

"Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande, y lo cumplimos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show".

Este hito consolida un año de grandes éxitos para la cantante antioqueña, que ya ha concretado presentaciones de alto perfil como el show de medio tiempo de la NFL en Brasil y un concierto en El Vaticano junto a Andrea Bocelli.



¿Cuándo y a qué hora será la presentación de Karol G en Victoria’s Secret Fashion Show?

El tan esperado desfile, que combina moda, música y entretenimiento, tendrá lugar el miércoles 15 de octubre de 2025.

El escenario elegido es el Brooklyn Navy Yard en Nueva York. Los horarios clave para sintonizar el evento son:

Alfombra rosa: 6:30 p.m. (hora de Nueva York/Colombia).

6:30 p.m. (hora de Nueva York/Colombia). Inicio del show: 7:00 p.m. (hora de Nueva York). Esto equivale a las 6:00 p.m. hora Colombia.

La transmisión estará disponible a nivel global a través de múltiples plataformas digitales. Los espectadores podrán seguir el desfile en vivo por Prime Video y Amazon Live, además de los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, TikTok e Instagram.

Karol G no estará sola. Ella lidera un cartel musical compuesto exclusivamente por mujeres. La acompañarán la rapera Missy Elliott, la cantautora Madison Beer, y el grupo femenino de K-Pop Twice.

La artista paisa hará historia al convertirse en la primera colombiana en actuar como acto principal en el prestigioso Victoria's Secret Fashion Show.

Su participación se alinea con un sueño personal, pues le confesó a la revista Billboard que presentarse en este desfile "ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria”. Tras la noticia, la cantante compartió la emoción con sus seguidores, escribiendo en sus historias de Instagram: “La Bichota en el Runway de Victoria Secret”.

Este evento contará con el desfile de modelos reconocidas, a menudo llamadas "ángeles", incluyendo figuras de la talla de Gigi Hadid, Adriana Lima, Bella Hadid, Kendall Jenner, y Alessandra Ambrosio.

El desfile de 2025 reafirma el retorno al ruedo internacional del Victoria’s Secret Fashion Show, el cual experimentó un paréntesis significativo. El espectáculo se suspendió en 2019, tras recibir fuertes críticas por ser considerado sexista y desfasado, especialmente a raíz del movimiento #MeToo.

En su regreso, la marca se ha sometido a una renovación enfocada en la inclusión. Esta nueva visión busca reflejar una belleza más amplia, permitiendo la participación de mujeres "de diferentes edades, tallas y orígenes".

En esta edición, la propuesta visual incluirá las icónicas alas, las pasarelas y el espectáculo musical que el público conoce y ama, pero con una apuesta representativa.

El evento busca celebrar el poder femenino y la diversidad, una visión que concuerda perfectamente con el mensaje de autenticidad e independencia que ha caracterizado la carrera de Karol G.

