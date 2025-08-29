Karol G se une a Pharrell Williams y Andrea Bocelli para cantar en el Vaticano

Karol G sigue expandiendo su música a todos los rincones del mundo y confirmó que ahora tendrá la oportunidad de cantar en el Vaticano, en donde la artista paisa tendrá una presentación el próximo 13 de septiembre en la santa sede, esto gracias a ser invitada a un evento que promueve la hermandad y la paz mundial.

El evento se conoce como el Grace from the World, La Gracia en español. Este espectáculo se realizará en el país europeo dirigido por el papa León XIV. De igual forma, se supo que este concierto es dirigido por el artista estadounidense, Pharrell Williams, y el italiano, Andrea Bocelli, los cuales confirmaron la presencia de la colombiana.

Por medio de su Instagram, Bocelli entregó varios detalles de cómo se va a realizar este concierto donde confirmó que este se realizará en la Plaza de San Pedro y que el espectáculo será interpretado por un coro de 250 voces internacionales y tendrá un gran show de drones y luces, donde se espera hacer relucir la esperanza de la humanidad.

¿Qué más se conoció del concierto donde estará Karol G?

Aparte de Karol G, los otros artistas que estarán invitados son John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll. Así mismo, se conoció que esta será la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre.

La noticia fue compartida por la artista paisa, Karol G confirmó la noticia en Instagram, donde publicó una historia con los datos del concierto. Para aquellos que no estén en el Vaticano, también podrán disfrutar de este concierto por las diferentes plataformas de streaming como es el caso de Disney+, Hulu y en ABC News a la 1 de la tarde, hora Colombia.

Sumado a esto, se conoció que Karol G también asistirá al exclusivo Crazy Horse, el prestigioso cabaret ubicado en París, en donde la cantante tendrá ocho presentaciones únicas que combinan la esencia de la sensualidad, la música, la libertad y la feminidad de la colombiana.

“¡La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados! @crazyhorseparis , del 25 al 28 de Septiembre” escribió la artista en sus redes sociales anunciando esta presentación.

