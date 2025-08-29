En vivo
Karol G se une a Pharrell Williams y Andrea Bocelli para cantar en el Vaticano

Karol G se une a Pharrell Williams y Andrea Bocelli para cantar en el Vaticano

La reconocida cantante Karol G fue invitada a uno de los conciertos más reconocidos del mundo, el cual se desarrollará en la Santa Sede católica a mediados del mes de septiembre.

