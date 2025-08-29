Hernán Orjuela rompe el silencio ante acusaciones de estafa a Don Jediondo; estalló

Una mujer en redes sociales relacionó al presentador Hernán Orjuela con el cierre de los locales de 'Don Jediondo Sopitas y Parrilla', asegurando que Orjuela estafó a Pedro González, más conocido como Don Jediondo, con respecto a la cadena de restaurantes y por eso entró en el proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades.

La polémica inició cuando en redes sociales una mujer comenzó a relatar unos supuestos matices que tuvo Don Jediondo al momento de entrar al mundo empresarial, donde afirmó que esté fue víctima de una estafa por su colega de aquel entonces Hernán Orjuela, y asegura que él fue el responsable directo del cierre de los restaurantes.

Acusan en redes a Hernán Orjuela de quiebra de Don Jediondo

La polémica aumentó cuando en la red social X una usuaria escribió varios mensajes diciendo que fue Hernán Orjuela uno de los responsables de llevar a la quiebra los restaurantes de Don Jediondo, después de la época de la pandemia del Coronavirus en el año 2020, acusaciones que se viralizaron hasta llegar directamente al presentador señalado.

“A Hernán lo catalogan como un ser ávaro que utilizó a varios de sus compañeros de Sábados Felices y entre esos, Don Jediondo. El restaurante quedó así por culpa de él, ya que nunca respondió”, compartió la usuaria en su red social, además agrego que la idea del puesto nació en sociedad cuando estaban en el programa juntos.

“Ellos abrieron ese restaurante en sociedad con Don Jediondo cuando estaban los dos en el programa. Y cuando llegó la pandemia, él le robó una plata de ese restaurante, sumado a que sacó plata prestada a nombre de ese restaurante, dejando al pobre Don Jediondo”, agregó la usuaria, basándose en los supuestos detalles que tenía al respecto. Así mismo, destacó mediante su hilo en X que el expresentador habría hurtado un dinero al comediante. Hecho que generó la respuesta de Orjuela.

¿Qué dice Hernán Orjuela sobre estafa a Don Jediondo?

El presentador no se quedó callado y respondió en esta misma red social contradiciendo la versión de la usuaria a quien retó a corroborar la versión directamente con Don Jediondo.

“Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore. Saludo cordial”, resaltó Hernán Orjuela donde también hizo un mensaje a sus usuarios de alejarse de las personas que se inventan chismes y rumores para ser populares.

De igual manera, compartió una reflexión al mencionar que: "La cantidad de gente ‘sin oficio’ que anda por acá levantando chismes e injurias para hacerse ‘populares’, es increíble. Esa es la vida actual: intoxicarse o, más bien, dejar que muchos se acaben con su propio veneno”, destacó Hernán Orjuela y silenciando estos rumores en redes sociales.



¿Qué pasó con el restaurante de Don Jediondo?

Según información revelada por la Superintendencia de Sociedades los restaurantes 'Don Jediondo Sopitas y Parrilla' entró en el proceso de liquidación judicial, esto tras no cumplir con las obligaciones que tenía tras entrar a la ley de quiebras.

Recordando que este establecimiento de comida contaba con 33 locales distribuidos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, pero según relató Pedro González en un entrevista el negocio comenzó a tener dificultades unas vez sucedió la pandemia y de acuerdo con la Superintendencia, la empresa incumplió con las obligaciones y tuvo declararse en el proceso de liquidación judicial.

