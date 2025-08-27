Reconocida cantante reveló su peligrosa enfermedad: “Estoy en búsqueda de alternativas”

En los últimos días la cantante colombiana, Olga Lucía Vives compartió con sus seguidores de redes sociales un mensaje en el que reveló haber sido diagnosticada con una enfermedad conocida como psoriasis, la cual se encuentra en la piel y esta causa una gran incomodidad física y hasta emocional.

A lo largo de un vídeo de redes sociales, Lucía reveló cuál es el tratamiento que está teniendo en contra de esta enfermedad y además como ha tenido que cambiar su rutina, debido a la incomodidad que ha tenido por esto; así mismo, la adaptación que ha tenido por esta enfermedad.



“Este es un camino que inició con muchas dudas y ahora estoy en búsqueda de respuestas y alternativas”, mencionó la artista en sus redes sociales, a su vez que compartió un vídeo en donde relata su experiencia y explica que esta enfermedad es autoinmune y tuvo el diagnóstico de esto hace 8 años.

Inicialmente, Olga relató que todo comenzó con la situación que una uña se le puso blanca y esto fue creciendo hasta cubrirla toda, hecho que al ir al médico este pensó que se trataba de un hongo, sin embargo, comentó que pese a los tratamientos no hubo diferencia y esta se propagó hasta llegar a su riñón y fue cuando otro le comentó que se trata de psoriasis.



¿Cómo enfrentó Olga Vives esta enfermedad?

Sumado a esto, la artista comenta que tras usar cremas por un tiempo su salud se vio comprometida, por lo cual le permitió entender la importancia de seguir de manera estricta las recomendaciones médicas y no suspender tratamientos, esto debido a que durante un año y medio dejó de seguir los consejos de los profesionales.

Adicionalmente, comentó que pese a su estado con esta enfermedad no ha sido serio, si le tocó hacer un cambio con su cuerpo, porque le informaron que esta enfermedad la puede afectar a largo plazo, por lo cual se está preparando para convivir con esta durante varios años.

Finalmente, invitó a sus seguidores a prestar atención a los síntomas y acudir al médico en caso de presentar señales similares, antes de que sea demasiado tarde para estos.

¿Qué es la psoriasis?

Según información, la psoriasis es una enfermedad crónica del sistema inmunitario que causa parches de piel enrojecida, engrosada y con escamas plateadas, comúnmente en codos, rodillas y cuero cabelludo, aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.

El tratamiento puede variar según la gravedad y puede incluir cremas tópicas, fototerapia (luz ultravioleta), y medicamentos orales o inyectables. Así mismo, se conoció que esta bacteria también puede aparecer en personas menores de 30 años, como es el caso de Olga Vives.

