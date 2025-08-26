Él es el famoso futbolista al que Yina Calderón trató de manera despectiva: "Mocho"

Un exjugador que dejó una huella significativa en el fútbol se vio envuelto en una inesperada polémica ligada al mundo del entretenimiento digital. Todo comenzó por un enfrentamiento con la creadora de contenido Yina Calderón.

Conocida por su carácter controversial y su participación en un reconocido reality, quien lanzó un comentario directo sobre el exfutbolista. Santiago Arroyave, recordado incluso por haber recibido obsequios de James Rodríguez, fue un deportista cuya historia marcó un precedente, aunque su tiempo en las canchas no fue prolongado.



¿Qué generó la discusión entre Yina Calderón y Santiago Arroyave?

La empresaria volvió a generar revuelo con su irreverencia en redes sociales al realizar un comentario ofensivo hacia un exjugador colombiano muy reconocido por su historia de vida. El aludido es Santiago Arroyave, quien hizo historia al convertirse en el primer futbolista en Colombia que compitió profesionalmente a pesar de nacer con una malformación congénita que lo dejó con un solo brazo.

Su debut fue con Leones en un compromiso de Copa Colombia frente al Deportivo Pereira. A pesar de que ese hecho ocurrió en 2018, cuando tenía apenas 18 años y todo indicaba que tendría una carrera prometedora, el jugador se retiró pronto del fútbol para dedicarse a crear contenido digital, ámbito en el que hoy es bastante conocido.

Su popularidad lo ha llevado a relacionarse con otras personalidades, e incluso tuvo una relación sentimental con Mariana Zapata, generadora de contenido que también ha sonado para realities. Sin embargo, Yina Calderón ignoró toda esa trayectoria y se refirió a él públicamente como “el muchacho del bracito”, para después utilizar un término aún más despectivo: “mocho”.

Esto provocó la reacción inmediata de Arroyave, quien expresó su inconformidad y señaló que la empresaria sabe perfectamente cómo se llama. Además, pidió respeto y que lo llamen por su nombre. “Me dio rabia”, reconoció el exjugador, aunque aclaró que no guarda rencor y que no tiene intención de entrar en conflictos, pese a lo incómodo del momento.

Así, la tensión entre ambos quedó en evidencia, en un episodio que volvió a poner en el centro de la conversación a un referente del fútbol nacional, pero por un motivo totalmente ajeno al deporte.

¿Quién es Santiago Arroyave?

Santiago Arroyave Cañas es un exfutbolista e influencer colombiano que se hizo famoso por su inspiradora historia de superación, al convertirse en uno de los pocos jugadores en el mundo en debutar profesionalmente pese a nacer con una discapacidad.

Desde su nacimiento, enfrentó una condición llamada focomelia, que impidió el desarrollo de su antebrazo izquierdo. Sin embargo, esto no fue obstáculo para perseguir su sueño de jugar al más alto nivel. Nació el 8 de julio de 1999 en Medellín (Antioquia) y desde niño mostró gran talento con el balón. Se formó en las divisiones inferiores de Leones FC, destacándose como volante creativo por su técnica y visión de juego.

Su momento más recordado llegó el 3 de mayo de 2018, cuando debutó con el primer equipo de Leones FC en un partido frente al Deportivo Pereira por la Copa Colombia, cumpliendo el sueño que lo impulsó desde la infancia y convirtiéndose en símbolo de resiliencia.

Aunque su trayectoria en el fútbol profesional fue corta, su caso inspiró a miles de personas, demostrando que las limitaciones físicas no definen las capacidades ni los sueños. Tras su retiro, encontró en las redes sociales un nuevo escenario para motivar a otros.

Hoy en día, es un creador de contenido muy activo en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte mensajes de motivación, experiencias personales y momentos de su vida diaria, mezclados con humor, logrando conectar con una comunidad que supera los cientos de miles de seguidores.

Su evolución de deportista a figura digital lo ha posicionado como un ejemplo de perseverancia, demostrando que la disciplina aprendida en el deporte puede aplicarse para triunfar en cualquier ámbito.

