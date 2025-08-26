En vivo
Él es el famoso futbolista al que Yina Calderón trató de manera despectiva: "Mocho"

Una reconocida creadora de contenido colombiana generó controversia en redes sociales al lanzar comentarios despectivos sobre un exfutbolista que hizo historia por superar una discapacidad física.

